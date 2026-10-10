Elena Udrea: "Kovesi are și acum un plan. Dacă va candida, eu sunt prima care-i face campanie"

Laura Codruța Kovesi FOTO AGERPRES

Elena Udrea spune că ar face campanie pentru Laura Codruța Kovesi dacă aceasta ar intra în cursa pentru președinția României.

„Sunt mulți care încearcă să o copieze pe Kovesi. Eu zic că avea și calități: era foarte tenace, a avut un plan pe care l-a dus la bun sfârșit și acum are un plan, sunt sigură. Riscul este ca, la o asemenea clasă politică și la o asemenea lipsă de leadership, să-i reușească planul și de data aceasta.

Eu am zis că, în cazul în care se întâmplă asta, eu sunt prima care face campanie pentru Codruța Kovesi. Deci, dacă se ajunge la suspendarea lui Nicușor Dan și Codruța Kovesi intră în campanie, eu sunt prima care îi face campanie. Chiar merită. Dacă, după atâția ani, clasa politică românească a ajuns într-o asemenea stare de incapacitate de a face politică și de a gestiona puterea în România, atunci da, merită să vină și Codruța Kovesi. Doamna Kovesi are și calități, dar puterea pe care a avut-o nu i-a fost dată de funcția pe care a deținut-o, ci de sistem, care avea în mână libertatea tuturor”, a declarat Elena Udrea, la Realitatea TV într-o emisiune cu Ion Cristoiu.

Ce funcție ocupă Laura Codruța Kovesi

Laura Codruța Kovesi este procuror-șef european al Parchetului European (EPPO), instituția Uniunii Europene care investighează și urmărește penal infracțiunile care afectează interesele financiare ale UE, în limitele competențelor sale. Ea a devenit primul procuror-șef european în 2019, iar mandatul său este programat să se încheie la 31 octombrie 2026.

Înainte de numirea la nivel european, Kovesi a condus Direcția Națională Anticorupție (DNA) din România, între 2013 și 2018. Anterior, a ocupat funcția de procuror general al României, între 2006 și 2012.

În perioada în care a condus DNA, instituția a instrumentat numeroase dosare de corupție care au vizat politicieni, demnitari și oameni de afaceri. Activitatea sa a atras atât susținători, care au considerat-o un simbol al luptei anticorupție, cât și critici, care au spus că a făcut un adevărat "show cu cătușe" la televizor și ar fi abuzat de funcție.

Elena Udrea a executat aproape patru ani de închisoare în dosarul Gala Bute

Elena Udrea a fost condamnată la șase ani de închisoare în dosarul „Gala Bute”, în care a fost găsită vinovată de fapte de corupție legate de finanțarea unor lucrări și de organizarea galei de box în care a luptat Lucian Bute.

Udrea a fost încarcerată în iunie 2022, după ce a fost adusă în România din Bulgaria. Înainte de revenirea în țară, ea a fost localizată și reținută în Bulgaria, după ce a părăsit România înainte de executarea pedepsei. A fost condamnată pentru luare de mită și abuz în serviciu.

În iulie 2025, Tribunalul Prahova a confirmat definitiv liberarea sa condiționată, după ce Udrea executase aproximativ trei ani și zece luni de închisoare. Prin urmare, ea nu a executat integral cei șase ani de detenție, ci a fost eliberată condiționat, în urma unei decizii a instanței.

Udrea a contestat de-a lungul timpului acuzațiile și a criticat modul în care au fost instrumentate unele dosare de către instituțiile judiciare.