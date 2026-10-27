Călin Georgescu, apărat în instanță ca-n filme. La propriu. Replică din ”Vremea răzbunării”

Călin Georgescu. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Din articol Cum a fost apărat Călin Georgescu

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a avut parte de o apărare ca-n filme în instanță. Avocatul său s-a inspirat dintr-un film emblematic pentru justiția americană, din 1996.

Călin Georgescu a avut o apărare de film în fața instanței. La propriu! Avocații săi au împrumutat o pledoarie dintr-un film de mare succes la Hollywood, scrie Gândul. Este vorba despre filmul ”A time to kill” (”Vremea răzbunării”), lansat în cinematografe în 1996. Filmul a avut încasări record și a rămas între filmele emblematice pentru mediul de justiție american.

Astfel, avocatul lui Călin Georgescu i-a propus judecătorului de caz un exercițiu de imaginație. Nu este clar dacă replica a avut sau nu succes în fața magistratului, dar, în final, acesta a decis ca inculpații să fie cercetați de DIICOT în libertate.

Cum a fost apărat Călin Georgescu

”Apărătorul a arătat că înţelege să facă trimitere la ceva care i s-a părut foarte interesant, o carte dar s-a făcut și un film, o să devieze puţin dar are foarte mare relevanță, ”A Time to Kill” se numea și romanul și se numește și filmul, unde o fată de culoare este abuzată, evident, tatăl ucide şi este foarte interesant și finalul, perfect plauzibil, pledoaria finală, avocatul îi roagă pe jurați să închidă ochii și își ține pledoaria iar la final le spune, acum gândiți-vă că fata n-ar fi de culoare neagră și ar fi albă. Ce soluție credeți că ar trebui să luați? Același lucru înţelege să ceară apărarea astăzi, ca judecătorul de drepturi şi libertăţi să îşi imagineze că în fața domniei sale nu se află domnul Călin Georgescu, ci se află un alt inculpat” arată sursa citată.

Magistratul Claudiu Corobană de la Tribunalul București care a stabilit plasarea sub control judiciar a fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, și a omului de afaceri Ionel Rusen în dosarul în care l-ar fi înșelat pe omul de afaceri Răzvan Leu cu suma de 1,1 milioane de euro susține că nu ar exista probe în dosarul nou deschis de DIICOT, cel în care fostul candidat la alegerile prezidențiale ar fi chemat un tehnician la vila sa pentru a căuta tehnică de ascultare.

Judecătorul mai notează că apărarea ”a concluzionat în sensul respingerii propunerii, apreciind că această măsură preventivă, cea mai drastică, nu se justifică. O măsură mai puțin severă este absolut suficientă pentru a garanta bună desfășurare a urmării penale: măsura arestului la domiciliu sau control judiciar”.

Luni, Tribunalul București a decis plasarea sub control judiciar a lui Călin Georgescu.