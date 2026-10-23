Procurorul general susține inițiativa Guvernului: Violența în școli este inacceptabilă

Imagini cu atacul de la școala din Bistrița. FOTO: colaj capturi YouTube

Din articol Redăm poziția integrală a procurorului general al României:

Violența în școli a devenit o prioritate pentru Guvern, după atacul dintr-o școală din Bistrița, cu cuțitul. Procurorul general consideră, de asemenea, că gravitatea incidentelor recente din unitățile de învățământ impun un răspuns ferm.

Procurorul general, Cristina Chiriac, atrage atenția că violența în școli trebuie tratată atât ca o problemă educațională, cât și ca una de ordine publică, atunci când sunt comise infracțiuni. Aceasta cere investigarea rapidă și responsabilă a faptelor, cooperare între instituțiile statului și identificarea timpurie a riscurilor, inclusiv a amenințărilor din mediul online și a accesului la obiecte periculoase.

Poziția vine în contextul incidentelor violente recente din Bistrița și Pitești, care au determinat Guvernul să convoace o ședință de urgență la Palatul Victoria. Premierul Luca Niculescu a subliniat că siguranța copiilor reprezintă o prioritate pentru Executiv.

Procurorul general atrage atenția că prevenția, educația și sprijinul psihologic trebuie să completeze aplicarea fermă a legii, cu respectarea drepturilor minorilor și a prezumției de nevinovăție. Cristina Chiriac subliniază că siguranța elevilor și a profesorilor este o obligație a statului, iar semnalele de alarmă trebuie identificate înainte de producerea unor tragedii.

Redăm poziția integrală a procurorului general al României:

”Violența în școli este inacceptabilă. Protejarea vieții și integrității copiilor și profesorilor reprezintă o obligație fundamentală a statului.

Gravitatea incidentelor recente din unitățile de învățământ impune un răspuns instituțional ferm, coordonat și imediat. Școala trebuie să rămână un spațiu al educației și al siguranței, nu un loc în care elevii și cadrele didactice sunt expuși amenințărilor, agresiunilor sau unor acte de violență extremă.

Ministerul Public nu poate rămâne indiferent în fața unor asemenea manifestări.

Orice faptă de natură penală trebuie investigată cu maximă responsabilitate, profesionalism și celeritate, iar persoanele care au încălcat legea trebuie să răspundă în condițiile prevăzute de aceasta.

Este esențial ca autoritățile să înțeleagă că violența școlară nu reprezintă exclusiv o problemă educațională, ci, în situațiile în care sunt săvârșite infracțiuni, și o problemă de ordine publică și de aplicare a legii.

Semnalele de alarmă nu trebuie să fie ignorate până în momentul în care se produc tragedii.

Susținem inițiativa Guvernului și consolidarea cooperării dintre Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Educației și instituțiile responsabile de protecția minorilor, pentru identificarea timpurie a riscurilor, prevenirea faptelor grave și intervenția eficientă în limitele competențelor legale.

O atenție deosebită trebuie acordată amenințărilor formulate în mediul online, manifestărilor de extremism, accesului la obiecte periculoase și oricăror indicii concrete privind pregătirea unor acte de violență.

În același timp, intervenția autorităților trebuie să respecte drepturile minorilor, prezumția de nevinovăție și principiul proporționalității.

Fermitatea în aplicarea legii nu exclude prevenția, educația și sprijinul psihologic. Dimpotrivă, acestea trebuie să funcționeze împreună.

Siguranța în școli nu este opțională. Este o obligație a statului și un drept al fiecărui copil și profesor” este poziția procurorului general, Cristina Chiriac, despre violența în școli, conform unui comunicat remis DCNews.