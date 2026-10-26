Călin Georgescu află luni dacă arestul preventiv se prelungeşte cu 30 de zile. Cristela Georgescu, mesaj înaintea verdictului

Călin Georgescu. Sursa foto: Agerpres/rol ilustrativ

Luni, 26 octombrie, Tribunalul Bucureşti ar urma să ia o decizie cu privire la prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu.

Călin Georgescu va fi scos din Arestul Central şi dus la Tribunalul Bucureşti luni, 26 octombrie, unde se dezbate cererea DIICOT de prelungire cu încă 30 de zile a măsurii arestului preventiv în dosarul în care este acuzat că ar fi înşelat un om de afaceri cu suma de 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu se află în Arestul Central al Poliţiei Capitalei din data de 29 septembrie.

În urmă cu 2 săptămâni, judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul Bucureşti i-a admis lui Călin Georgescu cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu, dar Curtea de Apel a întors decizia vinerea trecută.

Cristela Georgescu a transmis un mesaj pe pagina de Facebook a lui Călin Georgescu

Cristela Georgescu, soţia lui Călin Georgescu, a transmis un mesaj susţinătorilor soţului ei chiar pe pagina acestuia de Facebook.

"„Voi nu sunteți diaspora, voi sunteți cealaltă Românie”, așa a spus în campanie și așa a rămas.

Călin va afla, vă promit. Îi voi povesti eu.

Despre dorul și dragostea de țară care nu cunosc granițe, despre demnitatea cu care ați purtat tricolorul și despre glasurile voastre pline de durerea unui vot anulat, pentru care încă așteptăm cu toții dovezi convingătoare.

Îi voi povesti și despre cei de acasă, care seară de seară rămân în fața Arestului Central de aproape o lună... Despre tot ce înfruntă, despre vocile cărora li se îngăduie tot mai puțin timp să se facă auzite și despre inimile care nu obosesc să spună ceea ce glasul nu mai poate.

Într-o familie mare, frații merită să știe unii de alții. România nu se termină acolo unde se termină știrile.

Mare mângâiere să aflați fiecare de la Bunul Dumnezeu pentru toată dragostea și jertfa voastră. Vă îmbrățișăm cu brațe pornite din inimă și vă purtăm la rândul nostru în rugăciune, familia noastră mare", a scris Cristela Georgescu pe Facebook.

De ce este acuzat Călin Georgescu

Conform actelor de la dosar, omului de afaceri Răzvan Leu i s-a propus să se implice într-o afacere cu tranzacţii cu metale preţioase, pentru care era nevoie de o linie de credit în valoare de 6 milioane de euro. Georgescu i-ar fi recomandat lui Răzvan Leu să ia legătura cu un om de încredere, Ionel Rusen, care la rândul lui i-a prezentat un cetăţean italian, Massimiliano Arena, reprezentantul unei bănci din Elveţia.

Pentru a obţine creditul, lui Răzvan Leu i s-a cerut să achite o garanţie de un milion de euro, din care 100.000 de euro urmau să fie folosiţi pentru a finanţa campania lui Georgescu la prezidenţiale.

Victima a fost convinsă apoi să mai transfere 100.000 de euro, cu promisiunea că împrumutul poate creşte la 15 milioane de euro. Împrumutul nu s-a mai realizat, iar omul de afaceri din Buzău a cerut restituirea garanţiei totale de 1,1 milioane de euro, însă nu a mai primit banii, scrie Agerpres.

Încă două dosare penale pentru Călin Georgescu

După momentul în care a fost arestat, pe numele lui Călin Georgescu au fost deschise alte două dosare penale. DIICOT l-a pus sub acuzare pe 21 octombrie pentru că i-ar fi cerut unui bărbat să scaneze vila din Mogoşoaia în încercarea de a afla dacă are în casă dispozitive de înregistrare puse de anchetatori.

Pe 22 octombrie, Călin Georgescu a fost audiat într-un alt dosar deschis de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea. Călin Georgescu este acuzat, de această dată, că pe 7 octombrie, când se afla sub control judiciar, ar fi făcut salutul legionar la ieşirea dintr-o biserică din Buftea.