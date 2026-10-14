Percheziții DNA în Constanța. Mihai Daraban, președintele CCIR: Sunt acționar minoritar GDL/ În ultimii 12 ani, am devenit o țintă ”demnă de lichidat”

Mihai Daraban. Foto: Crișan Andreescu

Mihai Daraban, președintele CCIR, vine cu explicații după informațiile tendențioase apărute în media despre acționariatul în GDL, în contextul anchetei DNA.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) a reacționat după perchezițiile DNA în Constanța, într-un dosar privind suspiciuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor în legătură cu servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO. Surse media susțin că societatea vizată ar fi Global Defense Logistics SRL, în care Mihai Daraban deține o participație de 10,38%. DNA nu a nominalizat firma sau persoanele cercetate.

Mihai Daraban: Sunt acționar minoritar GDL

”Având în vedere modul tendențios în care numele meu este prezentat pe unele canale media, mă văd nevoit să fac următoarele precizări: sunt acționar minoritar în GDL, nu am calitatea de administrator și nu am fost și nu sunt implicat în activitatea operațională de zi cu zi a firmei. Modalitatea de contractare a serviciilor militare navale a NATO (prin NSPA) este de a atribui contractele de escală a navelor pe regiuni geografice unei singure firme, urmând ca aceasta să-și stabilească firme subcontractoare (subagenți) în toate porturile posibile de escală. Din cunoștințele mele, firma GDL are în contract cca. 50 de subagenți în foarte multe țări ale lumii. Aceștia sunt cei care au contact direct cu echipajul navei militare respective. Nu putem noi garanta corectitudinea și probitatea acestor subagenți.

În același timp, nu înțeleg de ce acest subiect este atașat "infamului" zbor către Mykonos, zbor de altfel efectuat cu bani exclusiv privați. Mă deranjează faptul că nimeni nu face referire la rezultatele financiare ale Camerei de Comerț a României, dar și a SC Romexpo SA, la noile pavilioane de 35.000 mp date în folosință în 2017. Oare de ce nu se dorește ca public să fie recunoscute niște performanțe manageriale de azi versus perioada când instituția era condusă de Vlasov?

Pot și să înțeleg că la rezultatele economice ale Camerei de Comerț a României și a Romexpo SA, în ultimii 12 ani, am devenit o țintă "demnă de lichidat". Stau la dispoziția oricui, cu orice explicație, cu condiția obiectivismului în abordarea acestora.

PS. Probabil de când m-am născut mi s-a pus ștampila de "controversat”.” transmite Mihai Daraban, președintele CCIR.

Ce a transmis DNA

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare a banilor de către o societate comercială și reprezentanți ai acesteia, în legătură cu prestarea unor servicii de asistență portuară pentru nave militare ale statelor membre NATO.

În cursul zilei de 14 octombrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții în 3 locații situate pe raza județului Constanța, la domiciliile unor persoane fizice și la sediul unei societăți comerciale.

Activitățile se desfășoară în cadrul unei acțiuni coordonate la nivel internațional, cu sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (EUROJUST). În cadrul aceleiași acțiuni, în Norvegia au fost reținute cinci persoane și au fost efectuate percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale, iar în Germania au fost efectuate percheziții în baza unui ordin european de anchetă.

Aceste activități au loc în cadrul unei echipe comune de anchetă din care fac parte Direcția Națională Anticorupție, Serviciul de Urmărire Penală al Coroanei și Poliția Ministerului Apărării din Regatul Unit, precum și Autoritatea Națională pentru Investigarea și Urmărirea Penală a Infracțiunilor Economice și de Mediu din Norvegia (Økokrim)” transmite comunicatul DNA, în această speță.