Rareș Bogdan, la DNA Iași, în dosarul lui Fănel Bogos/ Declarații la ieșirea de la audieri

Rareș Bogdan/ Agerpres

Dosarul în care este anchetat Fănel Bogos ajunge la tot mai mulți politicieni. Astăzi, urmează să fie audiat în Iași europarlamentarul Rareș Bogdan.

UPDATE: Rareș Bogdan a confirmat informația pentru DCNews, precizându-ne că este martor în dosar.

”Am fost menționat în acest dosar, era normal să fiu chemat. Am răspuns la întrebările avocaților părților din dosar. Am ajuns în dosar pentru că am fost menționat. A fost un dialog în PNL, cu domnul Ponea, legat de ce s-a întâmplat la Vaslui. Am ascultat, am spus ”ok, nu mă pricep la ouă și pui”. Am zis că e prea complicat cazul, nu știu ce e acolo, faceți-vă treaba” a mărturisit Rareș Bogdan, la ieșirea de la DNA.

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan urmează să fie audiat astăzi la DNA în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. În acest dosar a fost audiat, ca martor, și premierul interimar Ilie Bolojan.

Fănel Bogos este cercetat pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. El ar fi încercat să obțină schimbarea din funcție a șefului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, Mihai Ponea, apelând la persoane cu influență politică.

În septembrie 2025, Mihai Barbu, fost lider al PNL Vaslui, i-ar fi facilitat lui Fănel Bogos o întâlnire cu Ilie Bolojan. Discuția a durat aproximativ 15 minute.

DCNews l-a contactat pe Rareș Bogdan pentru a afla mai multe informații despre audiere. De îndată ce vom avea un răspuns, revenim cu informații.

Într-un interviu la RomâniaTV, Fănel Bogos a vorbit despre acuzațiile care i se aduc și cum a ajuns să fie în atenția presei centrale, după o ceartă cu un ”cumătru”, pe bani.

Fănel Bogos, este administratorul grupului avicol Vanbet, unul dintre cei mai mari jucători din industria avicolă din Moldova. Cu o avere estimată la 100 de milioane de euro, el este cel despre care vehiculat în spațiul public că a plătit ”taxă de intrare” la Palatul Victoria, la premierul Ilie Bolojan, de 1,5 milioane de euro. ”Nu mi-a cerut niciun leuț, niciun leuț” spunea Fănel Bogos despre Mihai Barbu, fost șef al PNL Vaslui, cel despre care s-a spus că i-ar fi cerut banii pentru a intermedia întâlnirea de la Palatul Victoria.

La începutul lunii septembrie, Fănel Bogos a fost la DNA, unde a susținut că i s-a schimbat încadrarea în dosar. El susținea, atunci, că ”Sunt tratat altfel, mult mai bine, mult mai prieteneşte”.

În dosar au mai fost audiați, pe lângă premierul Ilie Bolojan, și președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, precum și Cristina Trăilă, fost parlamentar și secretar general adjunct al Guvernului.