Bărbat bănuit de camătă, prins în flagrant. Victima îi plătise dobânzi de aproape cinci ori mai mari decât împrumutul

Imqgine cu rol ilustrativ / FOTO: Pixabay

Un bărbat bănuit de camătă a fost reținut, astăzi, în București, după ce a fost prins în flagrant de polițiștii în timp ce primea o tranșă de bani de la victimă. Aceasta împrumutase 36.000 de euro și plătise deja o dobândă de 150.000 de euro, suspectul solicitându-i ulterior încă 160.000 de euro.

Astăzi, Polițiștii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Poliţia Sectorului 4 - Serviciul de Investigaţii Criminale au prins în flagrant şi au reţinut un bărbat bănuit de săvârşirea infracţiunii de camătă.

"În fapt, la data de 5 octombrie 2026, poliţiştii din cadrul Poliţiei Sectorului 4 - Serviciul de Investigaţii Criminale au fost sesizaţi, prin plângere, de către un bărbat, cu privire la faptul că, în perioada septembrie 2024 - octombrie 2026, ar fi împrumutat de la un alt bărbat o sumă de bani, pentru care acesta din urmă i-ar fi perceput dobândă fără a avea acest drept", se arată în comunicatul transmis de Poliția Sectorului 4.

Dobânda lunară inițială era de 10%

Potrivit polițiștilor, "persoana vătămată ar fi împrumutat de la bărbatul bănuit suma totală de 36.000 de euro, pentru care acesta i-ar fi perceput iniţial o dobândă lunară de 10%.

De asemenea, s-a stabilit că persoana vătămată i-ar fi restituit bărbatului, până la data formulării plângerii, aproximativ 150.000 de euro, reprezentând exclusiv dobânzi, însă acesta i-ar fi solicitat, ulterior, încă 160.000 de euro."

Ce au găsit polițiștii în mașina bărbatului

"În acest context, la data de 16 octombrie 2026, în urma activităţilor specifice şi a investigaţiilor desfăşurate, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 4 l-au prins în flagrant delict pe bărbatul bănuit, imediat după ce acesta ar fi ridicat de la persoana vătămată suma de 18.500 de lei, reprezentând o parte din dobânda lunară de 82.000 de lei.

În urma efectuării controlului corporal şi al vehiculului utilizat de bărbatul în cauză, poliţiştii au identificat, pe lângă suma de bani ridicată de la persoana vătămată, alte sume de 17.800 de lei şi 100 de euro, pentru care, la momentul verificărilor, nu a putut fi justificată provenienţa, precum şi un obiect contondent", se arată în comunicatul transmis.

Bărbatul a fost condus la sediul subunităţii pentru audieri. Astfel "a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraţilor cu propunere legală, potrivit Poliției."

Cercetările sunt în desfășurare.

Cum se pedepsește infracțiunea de camătă

ÎCCJ spune că, în cazul infracțiunii de camătă, confiscarea specială se aplică doar asupra dobânzii obținute, nu și banilor dați cu dobândă

Prin Decizia nr. 26, ICCJ a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Târgu Mureş, Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori şi de Familie, prin care se solicită pronunţarea unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept „În cazul infracțiunii de camătă, incriminată de art. 351 din Codul penal, banii daţi cu dobândă, ca îndeletnicire, intră în categoria bunurilor supuse măsurii de siguranţă a confiscării speciale, conform art. 112 alin. (1) lit. b) din Codul penal, sau obiect al acestei măsuri de siguranţă poate să îl constituie doar dobânda obţinută prin săvârşirea infracţiunii, potrivit art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal” și stabilește că:

În cazul infracțiunii de camătă, incriminată de art. 351 din Codul penal, confiscarea specială poartă doar asupra dobânzii obținute prin săvârșirea infracțiunii, inclusiv când aceasta este cuprinsă în sumele ulterior împrumutate și se dispune conform art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal.

Art. 351 din Codul penal prevede că "Darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată, se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 5 ani".

De asemenea, potrivit art. 112 alin. (1) lit. e) din Codul penal, "sunt supuse confiscării speciale bunurile dobândite prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate şi în măsura în care nu servesc la despăgubirea acesteia".