Fată de 17 ani, abuzată de mai mulți colegi de școală. Cei cinci, vizați de arestul preventiv/la domiciliu și măsura controlului judiciar

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Cinci tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani sunt cercetaţi într-un dosar privind abuzul asupra unei minore într-o clădire dezafectată de pe raza oraşului Plopeni, poliţiştii fiind sesizaţi în acest caz de către reprezentanţii unei unităţi de învăţământ din judeţul Prahova.

Potrivit datelor comunicate, marţi, de Inspectoratul Judeţean de Poliţie (IJP) Prahova, la solicitarea Agerpres, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Plopeni au fost sesizaţi la data de 25 septembrie, de reprezentanţii unei unităţi de învăţământ, cu privire la faptul că o minoră ar fi fost victima unor acte de natură sexuală, presupus comise la data de 24 septembrie.

"Din probatoriul administrat până la acest moment procesual a rezultat suspiciunea rezonabilă că persoana vătămată, de 17 ani, în timp ce s-ar fi aflat într-o clădire dezafectată, de pe raza oraşului Plopeni, ar fi fost supusă unor acte de constrângere psihică, fiind determinată să întreţină raporturi sexuale neconsimţite cu 3 tineri, iar 2 ar fi asistat la comiterea faptelor, fără a întreţine raporturi sexuale cu victima", arată sursa citată.

Victima și abuzatorii, colegi de școală

Victima şi cei cinci tineri acuzaţi în dosar ar fi colegi de şcoală, au precizat surse judiciare.

În acest caz au fost dispuse măsuri investigative complexe, fiind administrate probe, audiate persoane şi efectuate activităţi procedurale sub coordonarea procurorului de caz, în vederea documentării întregii activităţi infracţionale.

De asemenea, la data de 1 octombrie au fost puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară, în oraşul Băicoi, în oraşul Slănic, precum şi în comuna Dumbrăveşti, şase persoane fiind duse la audieri.

Măsurile luate

"În baza materialului probator administrat a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore faţă de 5 tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 18 ani, iar ulterior, la data de 2 octombrie 2026, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul instanţei competente a admis propunerea formulată şi a dispus arestarea preventivă faţă de o persoană, arest la domiciliu pentru 30 zile faţă de 2 persoane, iar procurorul supraveghetor a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile faţă de 2 persoane", precizează IJP.

Totodată, a fost informată Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, reprezentanţii instituţiei participând la activităţile procedurale, inclusiv la audierile în cauză, în vederea asigurării suportului şi protecţiei acesteia.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, în cadrul unui dosar penal de viol asupra unui minor.

"Victima a prins curaj și i-a denunțat"

Un caz similar a avut loc în 2024. Atunci, o elevă de 17 ani, de la un liceu din Dâmbovița, ar fi fost agresată sexual de patru colegi, chiar în toaleta școlii.

"Totul s-ar fi întâmplat în toaleta liceului în urmă cu aproape o lună. Victima, o adolescentă în vârstă de 17 ani cu dizabilități, ar fi fost supusă unor abuzuri de neimaginat de către patru colegi de liceu cu vârste cuprinse între 15 și 16 ani. Șocant este că totul s-a aflat după ce aceeași indivizi au fost arestați în urmă cu două săptămâni pentru altă faptă, o altă tânără ce ar fi fost violată tot de ei, dar în stația de autobuz după ce a plecat de la școală. Abia după ce au fost arestați cei pentru adolescenți, victima care le căzuse pradă în toaleta liceului a prins curaj și i-a denunțat la poliție pentru ceea ce pățise", relata, atunci, Carmina Pricopie, senior editor Antena 3 CNN.

Reamintim și cazul de la Școala Nicolae Titulescu din București, care a șocat întreaga țară. Acolo, un copil de opt ani ar fi fost violat de două ori în toaleta școlii. Presupusul violator avea numai 11 ani.

