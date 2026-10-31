Alina Gorghiu, despre registrul agresorilor. Când trebuie aplicată brățară electronică

Alina Gorghiu: brățara electronică să fie acordată automat odată cu ordinul de protecție, cu respectarea dreptului femeii de a refuza. Foto: Agerpres

Alina Gorghiu, fostul ministru al Justiției, a participat la conferința 'Vocea mea contează' dedicată combaterii violenței domestice, organizată de Asociația pentru Promovarea Culturii și Educației Vâlcea și...

Alina Gorghiu, fostul ministru al Justiției, a participat la conferința 'Vocea mea contează' dedicată combaterii violenței domestice, organizată de Asociația pentru Promovarea Culturii și Educației Vâlcea și Asociația Diversitate, pentru a veni în sprijinul celor care au nevoie de ajutor și a vorbit despre legea privind femicidul, adoptată în luna aprilie de Parlament, dar și despre necesitatea continuării demersurilor legislative pentru prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice.

'Femicidul nu e o infracțiune în sine definită sub numele de femicid, ci este o definire ca fiind uciderea unei femei din motive de ură, de dominație, de control. Și am introdus câteva circumstanțe agravate în Codul Penal, dar această lege subliniază faptul că violența împotriva unei femei poate să aibă cea mai urâtă formă pe care putem să o întâlnim într-o societate', a spus Alina Gorghiu.

Gorghiu: Ancheta va continua chiar dacă victima își retrage plângerea

Ea a subliniat că una dintre modificările legislative importante prevede și că ancheta continuă chiar dacă victima își retrage plângerea, pentru a reduce presiunea exercitată asupra femeilor de agresori sau de familiile acestora.

Gorghiu a vorbit și despre monitorizarea electronică a agresorilor, prin brățări electronice, sistem implementat la nivel național de anul trecut.

'Niciuna dintre femeile care au acceptat monitorizarea electronică n-a sfârșit tragic', a precizat deputata, anunțând totodată un nou proiect de lege referitor la acest mecanism, în condițiile în care multe femei îl refuză.

Fiecare femeie trebuie să accepte mecanismul de monitorizare electronică

'Trebuie să convingem fiecare femeie care simte că integritatea ei fizică și viața ei sunt puse în pericol să accepte acest mecanism de monitorizare electronică. Și pentru că am văzut că există încă acest gap destul de mare între cele care înțeleg ce înseamnă brățara electronică și cele care acceptă ordinul de protecție, cer ordinul de protecție, ne-am consultat cu toate ONG-urile, ba chiar cu Ministerul Justiției și cu Ministerul de Interne și am venit cu un nou proiect de lege să schimbăm perspectiva', a explicat Alina Gorghiu.

Ea a precizat că proiectul prevede ca brățara electronică să fie acordată automat odată cu ordinul de protecție, cu respectarea dreptului femeii de a refuza.

'Și veți vedea că vom ajunge să avem, după adoptarea acestei legi, o diferență foarte mică între brățările electronice și ordinul de protecție, ceea ce ne va duce în punctul în care vom putea să salvăm, real, mult mai multe vieți și vom putea să salvăm mult mai multe femei de la bătăi crâncene', a mai spus Gorghiu.

Registrului agresorilor, pe modelul registrului agresorilor sexuali

Un alt proiect în lucru al comisiei este realizarea registrului agresorilor, pe modelul registrului agresorilor sexuali, care va permite femeilor să verifice dacă un potențial partener are un istoric în acest sens.

'Dacă eu am acest registru în România și adresez o întrebare acolo despre un partener cu care eu sunt astăzi și mi se pare că aș vrea să mă căsătoresc cu el sau aș vrea să am o viață cu el, dar totuși sunt precaută că am eu niște semne, mă duc și întreb, chestionez Poliția Română, dați-mi și mie să văd dacă în trecutul lui a mai fost o problemă', a mai spus Gorghiu.

La evenimentul de la Râmnicu Vâlcea au participat și fostul șef al Serviciului Antidrog din cadrul BCCO București, Cătălin Țone, activista în domeniul violenței domestice Alina Ursu, precum și câteva victime din Vâlcea, care și-au exprimat dorința ca, prin curajul lor de a-și spune povestea, să încurajeze alte femei să nu mai îndure în tăcere și să ceară ajutor, potrivit Agerpres.