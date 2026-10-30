Lucrări subacvatice, verificate cu drona aeriană. Raportul Curții de Conturi scoate la iveală nereguli și prejudicii financiare în timpul mandatului Dianei Buzoianu la Mediu

Ministra Mediului, Diana Buzoianu. Sursa foto: Agerpres

Auditul Curții de Conturi asupra Ministerului Mediului și instituțiilor subordonate, pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, condus în această perioadă și de Diana Buzoianu (USR), a identificat nereguli financiare, prejudicii și deficiențe în verificarea unor lucrări publice.

Auditul a scos la iveală pierderi și creanțe nerecuperate de zeci de milioane de lei, deficiențe de control financiar și probleme grave în verificarea unor investiții publice. Acestea s-au întâmplat și în mandatul în care Ministerul Mediului a fost condus de Diana Buzoianu (USR).

În urma auditului făcut de Curtea de Conturi, s-au găsit probleme grave și la administrațiile bazinale din cadrul Administrației Naționale Apele Române. De asemenea, s-au constatat neregului și haos privind verificarea lucrărilor subacvatice în contextul unor lucrări de înnisipare a plajelor cu drone aeriene, în loc să fie folosite drone subacvatice.

Lucrări sub apă, verificate din aer: constatările Curții de Conturi în cazul proiectului de la Olimp

Privind zona Stațiunii Olimp de la malul mării, auditul Curții de Conturi a constatat insuficiența documentelor justificative pentru verificarea realității lucrărilor de biodiversitate recepționate „vizând construcția a 3 biostructuri, zone de implantare și zone de populare specii”.

Prin urmare, în proiectul tehnic al contractului de proiectare și execuție încheiat pentru Lot 7 Olimp au fost prevăzute lucrări în valoare de 26.796.618,36 de lei, fără TVA. Acestea au fost în totalitate submerse și recepționate doar în baza raportului de verificare emis de supervizor.

„Din Raportul menționat nu rezultă verificarea realității lucrărilor submerse întrucât deși reprezentanții desemnați de supervizor, antreprenor și ABADL (Administrația Bazinală de Apă Dobrogea Litoral - n.red.) s-au deplasat la fața locului în două zile diferite, se menționează că nu a putut fi implementată drona subacvatică tip ROUV, fapt pentru care s-a utilizat o dronă aeriană.

Raportul evidențiază că echipa de audit nu a considerat suficient documentul furnizat de supervizor deoarece aparatura utilizată nu a permis vizualizarea detaliată a lucrărilor submerse prin efectuarea de filmări/foto subacvatice la data efectuării recepției.

„În ce privește lucrările de biodiversitate, în timpul misiunii de audit s-a solicitat Gărzii de Mediu efectuarea unui control de specialitate, iar aceasta a transmis că va proceda la includerea în verificare a respectării tuturor prevederilor din Acordul de mediu, cu revizuirile ulterioare”, a notat Curtea de Conturi.

Prejudicierea diverselor instituții aflate în subordinea Ministerului Mediului

Un alt exemplu de problemă găsită de Curtea de Conturi are în vedere prejudicierea bugetelor diverselor entități, instituții aflate în subordinea Ministerului Mediului. Raportul amintește și următoarele:

”Prejudicierea bugetului Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) cu suma de 2.049.039 de lei, ca urmare a pierderii definitive a posibilității de recuperare a debitului constituit în sarcina Consiliului Județean Constanța și a neanalizării responsabilităților privind recuperarea acestuia

ABA Crișuri a înregistrat și achitat nejustificat suma de 145.063 de lei, reprezentând contravaloarea a 2.109 mc anrocamente de piatră brută, a cheltuielilor indirecte și a profitului aferent, decontată de două ori către executantul lucrării.

La nivelul ABA Crișuri a fost înregistrată și achitată nejustificat suma de 4.035 lei

reprezentând contravaloarea a 220 mp de folie pentru acoperiș, a cheltuielilor aferente montajului, a contribuțiilor obligatorii, a cheltuielilor indirecte și a profitului, lucrări care nu au fost puse în opera. În timpul și ca urmare a misiunii de audit, entitatea a evidențiat în contabilitate și a încasat de la executantul lucrării suma de 4.278 lei, reprezentând valoarea debitului în sumă de 4.035 lei și a accesoriilor aferente în sumă de 243 lei.

ABA Dobrogea Litoral a subestimat unele sume solicitate ca daune, ceea ce a dus la pierderea unor venituri în sumă de 240.310 lei

La nivelul Administrației Bazinale de Apă Mureș nu au fost întreprinse toate demersurile în vederea respectării reglementărilor contabile referitoare la inventarierea, evaluarea și recuperarea creanțelor necurente, în sumă de 61.540.756 de lei.”, potrivit raportului Curții de Conturi, care poate fi consultat în întregime AICI!

Raportul amintește și Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”. În principal se reține aspectul referitor la aprobarea tarifelor pentru lucrările şi serviciile prestate de ARBDD. Auditorii au constatat că nu fost făcute toate demersurile în vederea actualizării tarifelor potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel că în perioada 2009-2025 valoarea veniturilor ARBDD a fost diminuată din lipsa neactualizării tarifelor. Actualizând nivelul tarifelor cu evoluția prețurilor de consum în perioada 2009-2025, a reieșit o valoare estimată de 4.816.473 de lei pe care administrația ar fi trebuit să o încaseze.