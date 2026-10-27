Cătălin Predoiu, replică pentru Rumen Radev, după declarațiile despre atacurile cu drone: "Ne așteptăm la solidaritate reciprocă"

Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne în Guvernul Bolojan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul ministru de Interne Cătălin Predoiu vine cu o replică pentru premierul bulgar Rumen Radev, după ce acesta a dat vina pe România pentru atacurile cu drone din Marea Neagră.

Cătălin Predoiu, ministru al Afacerilor Interne în Guvernul Bolojan, îi transmite un mesaj premierului bulgar Rumen Radev, după ce acesta a dat practic vina pe România pentru atacurile cu drone din Marea Neagră. Rumen a spus că ultimele atacuri cu drone din Marea Neagră din Zona Economică exclusivă a României au fost provocate după ce autoritățile de la București au spus că Rusia este responsabilă pentru aceste acțiuni, iar Predoiu îi atrage atenția că pozițiile României s-au bazat mereu pe probe concrete și situații documentate, amintind și momentele în care fostul ministru român al Afacerilor Externe i-a prezentat ambasadorului Federației Ruse la București fragmente ale unor drone rusești căzute pe teritoriul național al României.

Cătălin Predoiu: pozițiile publice ale României au fost întotdeauna fundamentate pe probe concrete și pe situații documentate

"Cu tot respectul pentru premierul bulgar și cu aprecierea pe care o avem pentru Bulgaria, țară vecină, prietenă și parteneră, consider că este important să reamintim că pozițiile publice ale României, în ceea ce privește incidentele dronelor căzute anterior pe teritoriul nostru, au fost întotdeauna fundamentate pe probe concrete și pe situații documentate.

În acest sens, fostul ministru român al Afacerilor Externe i-a prezentat ambasadorului Federației Ruse la București fragmente ale unor drone rusești căzute pe teritoriul național al României în ultimii doi ani.

Predoiu amintește sprijinul României pentru Bulgaria și cere solidaritate

În acest context, o declarație care să reflecte mai multă empatie și solidaritate față de situația României ar fi fost, poate, mai potrivită. Cu atât mai mult cu cât cele două țări sunt legate de numeroase dosare și interese comune, precum, în trecut, ridicarea MCV și aderarea la spațiul Schengen, în cadrul cărora România a demonstrat nu doar empatie, ci a oferit și sprijin diplomatic concret.

La acestea se adaugă, în prezent, proiectul comun al Centrului Regional de Securitate Maritimă la Marea Neagră, care urmează să funcționeze la Constanța și Varna.

Prin urmare, dacă invocăm "principii", este firesc să ne așteptăm ca acestea să fie însoțite de consecvență, logică și solidaritate reciprocă", a scris Cătălin Predoiu într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că, potrivit companiei de securitate maritimă Ambrey şi Organizaţiei Maritime Internaţionale, peste 570 de nave au fost lovite în Marea Neagră în acest an şi cel puţin 40 de marinari şi-au pierdut viaţa. Prin comparaţie, doar 24 de marinari şi-au pierdut viaţa în strâmtoarea Ormuz. Astfel, Marea Neagră este considerată cea mai periculoasă rută maritimă din lume.