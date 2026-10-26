Premierul Luca Niculescu, întâlnire cu Mugur Isărescu la BNR. Discuții despre provocările actuale ale economiei României

Premierul Luca Niculescu a vorbit, luni, cu guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, despre evoluțiile macroeconomice, situația sectorului bancar și perspectivele economiei, în cadrul unei întâlniri la sediul Băncii Naționale a României.

Prim-ministrul Luca Niculescu a detaliat ce a vorbit la ”întâlnirea extrem de importantă și necesară, cu Guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu”, într-o postare pe o rețea socială.

Ce i-a transmis premierul Luca Niculescu guvernatorului BNR, Mugur Isărescu

”Am început săptămâna cu o întâlnire extrem de importantă și necesară, cu Guvernatorul BNR, domnul Mugur Isărescu.

Am discutat cu dânsul provocările actuale, principalele evoluții macroeconomice, dinamica finanțării externe, situația sectorului bancar, precum și perspectivele de dezvoltare ale economiei.

Coerența mixului de politici economice și dialogul constant între Guvern și banca centrală sunt esențiale pentru susținerea unei creșteri economice sustenabile și pentru asigurarea stabilității macroeconomice.

L-am informat pe domnul Guvernator asupra priorităților guvernului meu, axate pe de o parte pe disciplina financiară și utilizarea înțeleaptă și eficientă a banului public (cu menținerea în traiectoria agreată cu Comisia Europeană), și pe de altă parte de relansarea economiei și atragerea de investiții, necesare pentru dezvoltarea țării și crearea de locuri de muncă.

Îi mulțumesc domnului Guvernator pentru deschiderea arătată față de acest dialog permanent, a trannsmis premierul Luca Niculescu”, pe contul său de Facebook.

Prof. Adrian Mitroi a comentat acest subiect la DC News, în care a evidențiat cum trebuie privite aceste întâlniri ale noului premier și ce înseamnă pentru stabilitatea economică a țării, după Guvernul Bolojan.

Programul de guvernare al Guvernului Niculescu



Amintim că programul de guvernare pentru 2026-2028 al Executivului Niculescu are ca obiectiv central anunțat continuarea consolidării fiscale, cu accent pe reducerea risipei bugetare, îmbunătățirea colectării veniturilor, stimularea investițiilor și relansarea producției interne.



Una dintre principalele ținte ale programului este scăderea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2030, urmată de stabilizarea și diminuarea datoriei publice. Pensiile ar urma să fie indexate începând din 2027, în limitele sustenabilității bugetare.

Tot atunci ar urma să fie adoptată o nouă Lege a salarizării unitare în sectorul public. Nu este clar dacă se iau în calcul noi creșteri de taxe și impozite. Nici premierul Luca Niculescu, nici ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu au exclus această posibilitate.