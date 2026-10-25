Premierul Luca Niculescu se întâlnește luni cu Mugur Isărescu, guvernatorul BNR

Imagine cu Luca Niculescu. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Luni, 26 octombrie, premierul Luca Niculescu se va întâlni cu Mugur Isărescu, guvernatorul BNR.

Premierul Luca Niculescu are programată, luni, 25 octombrie, o întâlnire cu guvernatorul Băncii Naționale a României (BNR), Mugur Isărescu, dar și o altă întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri, potrivit programului oficial al prim-ministrului publicat pe site-ul Guvernului.

Prima întrevedere este programată pentru ora 11:00, la sediul BNR, iar cea de-a doua va avea loc la ora 14:00, la Palatul Victoria.

În cadrul programului nu sunt menționate subiectele care vor fi abordate în cadrul celor două întrevederi.

Ce ar putea discuta Luca Niculescu și Mugur Isărescu

Cele două întâlniri au loc în contextul în care România trebuie să reducă deficitul bugetar, să continue reformele asumate în fața Comisiei Europene și să asigure finanțarea investițiilor. Astfel, discuțiile dintre Luca Niculescu și Mugur Isărescu ar putea avea în prim plan situația economică a României, deficitul bugetar și perspectivele inflației.

Un alt subiect ar putea fi și evoluția dobânzilor, dar și stabilitatea cursului leu-euro. Nu este exclus ca Luca Niculescu să vorbească și despre pegătirea bugetului pentru 2027, dar și despre măsurile fiscale pe care Guvernul intenționează să le adopte.

Ce prevede programul de guvernare al Executivului Niculescu

Reamintim că programul de guvernare pentru perioada 2026-2028 al Executivului Niculescu are ca obiectiv central anunțat continuarea consolidării fiscale, cu accent pe reducerea risipei bugetare, îmbunătățirea colectării veniturilor, stimularea investițiilor și relansarea producției interne.

Una dintre principalele ținte ale programului este reducerea deficitului bugetar sub 3% din PIB până în 2030, urmată de stabilizarea și diminuarea datoriei publice. Pensiile ar urma să fie indexate începând din 2027, în limitele sustenabilității bugetare. Tot atunci ar urma să fie adoptată o nouă Lege a salarizării unitare în sectorul public. Nu este clar dacă se iau în calcul noi creșteri de taxe și impozite. Nici premierul Luca Niculescu, nici ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu au exclus această posibilitate.