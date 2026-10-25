Românii s-ar putea trezi cu noi creșteri de taxe și impozite în 2027. Alexandru Nazare: "Nu îmi doresc, dar avem nevoie de sustenabilitate"

Alexandru Nazare și Ilie Bolojan / Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu exclude noi creșteri de taxe și impozite în 2027.

În 2027, românii s-ar putea trezi cu taxe și impozite mai mari. La fel ca premierul Luca Niculescu, nici ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, nu exclude noi creșteri.

"Nu îmi doresc taxe și impozite noi, dar avem nevoie de sustenabilitate. În momentul când vom discuta de un program nou trebuie bugetat, trebuie să găsim surse de finanțare. Noi la minister tragem niște linii, astfel încât să nu avem derapaje. Decizia politică e în Guvern și parlament. Noi avem grijă să menținem aceste echilibre, ca să nu pățim ca în anii trecuți, în care, tot timpul, la final de an, derapam de la ţintele anunţate”. Ministrul a avertizat că „acest derapaj costă statul român, costă generaţiile viitoare”. „Aceste derapaje înseamnă dobânzi mai mari. Deja avem peste 60 de miliarde anul ăsta. Probabil că anul viitor vom avea peste 70 de miliarde dobânzi. Aceste dobânzi le plătesc copiii şi nepoţii noştri. Deci e o responsabilitate enormă în ceea ce facem astăzi, pentru generaţiile care urmează", a declarat Alexandru Nazare la Digi 24.

Ministrul Finanțelor a spus că în primăvară avem din nou o evaluare din partea agenției de rating Fitch și că nu ne permitem un buget nesustenabil.

"Mi-aș dori să nu introducem taxe și impozite, dar în același timp mi-aș dori să avem surse de finanțare, un buget sustenabil. În primăvară vine ratingul Fitch. Nu ne permitem să nu avem un buget credibil", a mai spus el.

Ce se întâmplă cu impozitele pe proprietăți în 2027

Nazare a mai afirmat că "nu există în 2027 vreun plan să aplicăm la impozitarea de proprietate la valoarea de piață".

"Această decizie în privința taxării la valoare de piață a fost adoptată printr-o ordonanță în 2022. Noi am eliminat acel jalon din PNRR ca să nu avem costuri la finalul anului și am anunțat că nu vom aplica în 2027 impozitul pe proprietate la valoarea de piață. Istoric el a fost ajustat cu inflația. Pe anul viitor nu vom folosi acest sistem. Aud în spațiul public că există acest pericol. Nu există acest pericol", a mai spus Alexandru Nazare.

Ce spunea Luca Niculescu despre creșterea taxelor și impozitelor

Reamintim că după învestirea Guvernului pe care îl conduce, premierul Luca Niculescu a evitat să spună dacă se angajează că nu va introduce taxe noi.

"În momentul de faţă răspunsul este acelaşi: vedem cum stăm cu cifrele fiscal-bugetare până la finalul anului. Evident că nu este dorinţa nimănui de a introduce taxe noi şi vom face tot ce putem pentru ca cei mai vulnerabili, în orice caz, să fie protejaţi", a declarat Luca Niculescu, marți seara, 20 octombrie.

Fostul premier al României, Ilie Bolojan, declarase acum câteva zile că nu regretă măsura de creştere a TVA de la 19% la 21%.

Reamintim că noul Cabinet Niculescu a depus marţi seara jurământul la Palatul Cotroceni şi a avut o primă şedinţă de Guvern. Guvernul Luca Niculescu a fost învestit, marţi, de plenul reunit al Camerei Deputaţilor şi Senatului, cu 280 de voturi.