Ministrul Educației Sorin Costreie, "dat peste cap" de cazul de la Bistrița. Pe cine a sunat când a aflat. Anunță prevederi agravante pentru atacarea profesorilor

Ministrul Educației Sorin Costreie. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Educației Sorin Costreie spune că a fost "dat peste cap" de cazul de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa, acolo unde un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg. El a anunțat ce măsuri are în vedere ministerul pe care îl conduce, împreună cu Guvernul, pentru a preveni astfel de incidente.

Vorbind despre cazul de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa, acolo unde, luni, 19 octombrie, un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și un coleg, ministrul Educației Sorin Costreie a spus că gestul băiatului a fost unul premeditat.

El a descris acest caz drept unul "îngrozitor" și a mărturisit că atunci când a aflat despre cele întâmplate, deși "a fost dat peste cap", a sunat-o imediat pe directoarea școlii, pe inspector și pe primar, pentru a afla mai multe detalii despre cele întâmplate.

Sorin Costreie: Cazul este îngrozitor și pe mine m-a dat peste cap

"Cazul este îngrozitor și pe mine m-a dat peste cap, să spun așa. Când am aflat, am sunat imediat și am vorbit cu directoarea școlii, cu inspectorul și cu primarul. Ținta nu era profesoara și nu era nici acel coleg care a fost rănit. Ținta era un alt copil din clasa a 6-a (...), un copil rom", a spus Sorin Costreie în cadrul emisiunii "În fața ta" de la Digi24.

Crima din Cenei, care a șocat o țară întreagă, plănuită de un băiat de 13 ani

Ulterior, ministrul Educației a amintit și cazul din Cenei, în care mai mulți adolescenți și-au ucis prietenul cu sânge rece, apoi i-au îngropat cadavrul în curtea unei case, după ce au plănuit crima o lună. Victima, Mario Berinde, avea 15 ani. Și în cazul din Timiș cel care a plănuit totul avea doar 13 ani la momentul crimei. Totuși, ministrul Educației a subliniat că cele două cazuri sunt diferite, pentru că la Bistrița vorbim despre o radicalizare.

"E un pic diferit aici pentru că vorbim de o radicalizare. Încă nu am apucat să discut și să cer date de la SRI, pentru că se impun. Vreau să înțeleg contextul, dar marea mirare este că vorbim de Bistrița, de un copil care înțeleg că e dintr-o familie normală, dar care a accesat diverse site-uri, făcuse anumite postări. Apar anumite întrebări: de ce nu știam de el și n-a fost oprit, dar la aceste lucruri nu am răspuns", a mai spus ministrul.

Sorin Costreie anunță prevederi agravante pentru atacarea profesorilor, la fel ca în cazul medicilor

În acest context, ministrul Educației a precizat că lucrează la o inițiativă a guvernului pentru ca profesorii și elevii să se simtă mai protejați, iar numărul acestor cazuri de violență extremă să scadă.

"Eu văd cel puțin două lucruri care se pot face și am vorbit și cu colegul ministru delegat pentru învățământ preuniversitar. Există niște prevederi penale agravante când ataci un doctor sau personal medical. Același lucru vrem să îl facem și pentru profesor, deci ca o măsură de descurajare. (...) Va fi o inițiativă a guvernului, acum o studiem din toate punctele de vedere. Vrem să facem această inițiativă legală dublată de o campanie. (...) Să refacem și statutul profesorului și statutul elevului. Aceste două documente importante eu cred că trebuie să fie mai clare. În care să fie taxați cei care greșesc mult mai clar. Și când ai astfel de situații eu nu cred că mai trebuie să avem multe interpretări. (...) Eu aș vrea să redăm încrederea că școala contează, că școala este importantă. Ei (n.r. elevii) se confruntă și cu o lipsă de modele și, împreună cu părinții, să le explicăm. Repet lucrul ăsta: mi se pare îngrozitor cum te poți aștepta ca un copil să respecte școala, dacă părintele respectiv nu respectă școala", a mai spus ministrul Educației.

Ministrul Educației: Trebuie să devenim mai umani

Ministrul Educației a vorbit și despre lacunele sistemului educațional din România.

"Am impresia, și e din ce în ce mai acută această impresie, că nu facem educație și învățământ pentru a-i face să învețe, iar ei învață ca să fie testați. Și e o mare diferență. Aceste testări, evaluarea națională, după aceea bacalaureatul... când ne uităm, ei nu reproduc decât scheme. Și nu vorbesc de limba română, vorbesc de matematică. Ei, cu adevărat, nu învață să gândească matematic. Ei învață niște pattern-uri, niște structuri de rezolvări, de un anumit tip de probleme pe care îl iau și rezolvă. Dar asta înseamnă o anumită mecanică a minții, de care, culmea, în epoca AI-ului, noi trebuie să scăpăm, pentru că altfel ne vom robotiza. Și cred că singura noastră șansă este să devenim, prin contrast cu inteligența artificială, mai umani. Și asta înseamnă mai reflexivi, mai empatici și de ce nu, mai simpatici", a conchis Sorin Costreie.

Patru incidente cu cuțite s-au produs în școlile din România, în doar o săptămână

Precizăm că patru incidente cu cuțite s-au produs în școlile din România, în doar o săptămână. După cazul din Bistrița, marți, 20 octombrie, în comuna Ciurea, județul Iași, un elev de 12 ani a sărit cu un cuțit la profesoara de biologie. Apoi, joi, 22 octombrie, un elev a scos o macetă și a atacat mai mulți colegi, la Colegiul Tehnic "Armand Călinescu" din Pitești. Vineri, 23 octombrie, s-a aflat că și un elev de clasa a VIII-a de la Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau" din Timișoara a mers cu un cuțit la școală.