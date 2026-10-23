Încă un elev a mers cu cuțitul la școală, de această dată în Timișoara. Se postase înarmat pe Internet - Foto

Imagine cu rol ilustrativ / FOTO: Pixabay

Nou incident în școală, de această dată în Timișoara. Un elev a mers cu un cuțit la ore.

Un incident grav s-a produs la Liceul Teoretic "Nikolaus Lenau" din Timișoara. Un elev de clasa a VIII-a ar fi venit cu un cuțit în sala de clasă. Acesta și-ar fi făcut o fotografie, în timp ce avea cuțitul în mână, iar imaginea ar fi fost publicată ulterior pe TikTok, scrie Pagina de Timiș.

Sursa foto: Pagina de Timiș

Potrivit sursei citate, joi, 22 octombrie, pe adresa de e-mail a școlii fusese trimisă o sesizare anonimă, însoțită de o fotografie a acestui elev, iar Poliția a fost alertată imediat despre pericol. Ulterior, tatăl elevului a fost informat de conducerea școlii și de polițiști despre postarea din mediul online și sesizarea primită.

Băiatul spune că avea un cuțit de jucărie

După ce oamenii legii au intervenit pentru a demara cercetări în acest caz, elevul ar fi declarat că acel cuțit din poză era de jucărie și că nu era al lui, ci al copilului care l-a fotografiat. Nu este clar dacă spune adevărul, deoarece obiectul nu ar fi fost încă găsit.

A fost deschis un dosar penal

Oamenii legii s-au autosesizat și au deschis un dosar penal pentru portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase în instituții publice. Ei vor trebui să stabilească de ce avea elevul cuțitul asupra sa, dacă acel cuțit era unul real, dacă au existat amenințări și dacă cineva a fost vizat de un posibil atac.

Premierul Luca Niculescu: Vreau să stabilim foarte rapid un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli

Îngrijorările legate de atacurile din școlile din România sunt tot mai mari. Guvernul Luca Niculescu s-a reunit, vineri dimineața, într-o ședință de urgență, iar premierul a anunțat că una dintre cele mai importante priorități ale Executivului este siguranța copiilor în școli.

"Aceste cazuri grave de violență din ultima vreme sunt profund îngrijorătoare. Înțelegem teama, înțelegem revolta profesorilor pentru că școala trebuie să fie un loc în care copiii învață, se dezvoltă, se simt protejați și nu un loc în care le este teamă să meargă. Niciun copil nu trebuie să plece de acasă către școală cu frică și niciun părinte nu trebuie să se întrebe dacă acel copil se va întoarce de la școală în siguranță. Imediat după această ședință de Guvern voi avea o ședință de lucru cu miniștrii și cu instituțiile responsabile. Vreau să stabilim foarte rapid un plan integrat pentru creșterea siguranței în școli, un plan care să conțină responsabilități clare, măsuri de prevenție, intervenții rapide și sancțiuni ferme pentru actele de violență, pentru că nu este suficient să reacționăm după fiecare incident grav. Trebuie să facem tot ce ține de noi pentru a preveni astfel de incidente și astfel de tragedii. Siguranța copiilor nu este negociabilă, este o responsabilitate fundamentală a statului, este o prioritate pentru acest Guvern", a declarat Luca Niculescu, vineri dimineața, la începutul ședinței de Guvern.

Procurorul general consideră, de asemenea, că gravitatea incidentelor recente din unitățile de învățământ impun un răspuns ferm. Și președintele Nicușor Dan declarase că vrea măsuri concrete pentru prevenirea violenței și a bullyingului, atât în mediul școlar, cât și online, după incidentele din școli.

Reamintim că ieri, 22 octombrie, un elev a scos o macetă și a atacat mai mulți colegi, la Colegiul Tehnic "Armand Călinescu" din Pitești. Luni, 19 octombrie, un elev de 13 ani de la Şcoala gimnazială "Ştefan cel Mare" din Bistriţa a comis un atac cu cuțitul, rănind o profesoară și un coleg. În plus, marți, 20 octombrie, în comuna Ciurea, județul Iași, un elev de 12 ani a sărit cu un cuțit la profesoara de biologie. Nu a fost nimeni rănit în școala din Ciurea, dar potrivit relatărilor colegilor, băiatul intenționa să atace profesorii în urma unei provocări pe care ar fi primit-o pe platforma Roblox.