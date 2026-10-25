Muncesc, dar abia își permit chiria. Protest în București pentru dreptul la locuire: „Prețurile sunt absolut inaccesibile”

Foto: Magnific

În ultimii ani, deși puterea de cumpărare a scăzut considerabil din cauza inflației și crizelor multiple cu care s-a confruntat România, prețurile chiriilor și ale apartamentelor noi au crescut, motiv pentru care acestea au devenit inaccesibile pentru foarte mulți români. Pe 7 noiembrie, în București, se va desfășura un protest pentru dreptul la locuire.

Într-un interviu exclusiv oferit DC News, Ioana Florea de la Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire (FCDL), a precizat că, pe 7 noiembrie, începând cu ora 13:30, în Piața Universității, se va desfășura un protest denumit „Marșul pentru dreptul la locuire”, la care se va trage un semnal de alarmă privitor la prețurile din ce în ce mai mari cu care se confruntă chiriașii din România.

„În primul rând, celebrăm 20 de ani de luptă pentru dreptul la locuire în București. Această luptă a început în anul 2006 în zona Rahova-Uranus, unde atunci au fost multe evacuări din cauza retrocedărilor, iar familiile care erau evacuate sau în risc de evacuare au încercat să formuleze revendicări către autoritățile publice locale, ca dreptul lor la locuire să fie respectat. Autoritățile publice au această responsabilitate, conform legii, dar nu respectă și nu asigură dreptul la locuire pentru toți.

În al doilea rând, în ultimii ani au crescut chiriile foarte mult față de venituri și tot mai multe persoane sunt afectate nu doar de imposibilitatea de a plăti o chirie, ci de faptul că dau mare parte din venituri către nevoia unei locuințe. Chiar la nivelul întregii țări, costurile cu locuirea sunt principalul cost al gospodăriilor, iar în orașele mari e cu atât mai grav. O mare parte din persoanele salariate trăiesc cu sume în jurul salariului minim. Or, dintr-un salariu minim, abia îți acoperi o chirie. Deci, pentru o familie cu două salarii minime și 1-2 copii e aproape imposibil să-și plătească o chirie. Prețurile sunt absolut inaccesibile”, a punctat Ioana Florea.

Potrivit simulărilor făcute de FCDL, în marile orașe, ratele creditelor sunt imposibile, chiar dacă cei implicați au locuri de muncă bine plătite, în jurul salariului mediu.

„Legea 114/1996 spune că oricine nu a avut proprietate și are sub salariul mediu, are dreptul la o locuință socială, iar autoritățile publice locale trebuie să construiască și să acorde locuințe sociale pentru toată lumea care aplică și are acest drept. Noi vrem ca autoritățile publice să-și asume această responsabilitate.

De asemenea, ne dorim ca persoanele care stau în chirii să își cunoască drepturile, fiindcă sunt foarte puține persoane care își cunosc într-adevăr drepturile”, a mai spus Ioana Florea, de la Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire (FCDL).

Impozitare progresivă pe proprietate. Ce spune Ioana Florea de la FCDL?

Având în vedere că reforma impozitării proprietăților pe baza valorii de piață, prevăzută în programul noului Guvern Luca Niculescu, învestit în funcție săptămâna aceasta, a stârnit numeroase temeri privind creșterea taxelor, i-am cerut Ioanei Florea și un punct de vedere privitor la acest lucru.

„Problemele sunt mult mai complexe, deoarece avem orașe în care, în zonele centrale, care sunt cotate ca valoroase pe piață, locuiesc persoane și familii cu venituri mai mici. Pentru acestea, o impozitare mai mare nu înseamnă dreptate socială, ci o împovărare și mai mare cu costurile.

Va trebui ca impozitarea să se facă și în raport cu veniturile, nu doar cu prețul zonei, pentru că altfel, în toate orașele mari, în zonele centrale, oamenii cu venituri mai mici nu își vor mai permite să locuiască și o mare parte din acele locuințe vor fi probabil cumpărate de speculatori, care le vor folosi pentru chirii turistice, chirii de scurtă durată, office, etc.

E o problemă foarte delicată și ar trebui făcută o cercetare, un studiu de impact social, ca să vedem pe cine afectează și în ce fel”, a concluzionat Ioana Florea.

Privitor la problema impozitării progresive a locuințelor, și Adrian Năstase a tras de curând un semnal de alarmă. Fostul premier a spus că o impozitare mai mare, deși va fi comodă pentru stat, îi va afecta puternic pe cei vulnerabili.