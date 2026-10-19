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Incendiu la Şcoala Gimnazială Bistriţa. Zeci de elevi şi profesori s-au autoevacuat. Precizările ISU Neamț pentru DC NEWS

Doinița Manic Autor: Doinița Manic
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pompieri incendiu
Sursa foto: Agerpres/ rol ilustrativ

Un incendiu izbucnit la Şcoala Gimnazială Bistriţa a dus la autoevacuarea a zeci de elevi şi profesori.

Zeci de elevi şi profesori s-au autoevacuat, luni dimineaţă, din Şcoala Gimnazială Bistriţa - comuna Alexandru cel Bun, din cauza unui incendiu. Se pare că angajaţii şcolii au sesizat un miros de fum persistent şi au sunat imediat la 112, după care au ieşit, alături de copii, din unitatea de învăţământ.

DC NEWS a contactat-o pe Irina Popa, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, pentru a afla mai multe detalii despre acest incident.

La faţa locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri cu autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD. Până la sosirea pompierilor s-au autoevacuat 36 de elevi şi 3 cadre didactice, potrivit ISU Neamț.

Purtătorul de cuvânt al ISU Neamţ: La sosirea pompierilor, incendiul era localizat și lichidat

"Incendiul s-a manifestat doar la un tablou electric situat la etajul clădirii. La sosirea pompierilor, incendiul era localizat și lichidat. Până la sosirea pompierilor s-au autoevacuat toți copiii și cadrele didactice care se aflau în unitatea de învățământ în momentul producerii evenimentului. S-a acționat pentru evacuarea fumului din clădire", ne-a spus Irina Popa.

Posibila cauză a incendiului

Cât despre posibila cauză a incendiului, aceasta ne-a spus: "Cel mai probabil a fost un scurtcircuit electric, dar vom reveni cu informații".

După acest incident, cursurile în unitatea de învăţământ sunt suspendate.

Elevii vor face cursuri online luni și marți

"De asemenea, din declarațiile conducerii unității de învățământ, rezultă că astăzi și mâine se vor face cursuri online", ne-a mai spus Irina Popa.

Pompierii urmează să stabilească cauza exactă a producerii incendiului.

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