Protest la Mina Vulcan. 16 angajați transferați de la Lupeni au intrat în mină. ”Știau ce salariu vor avea” spune conducerea

Foto cu caracter ilustrativ: Pixbay

Minerii din schimburile I și IV au rămas în subteranul Minei Vulcan în această dimineață, în semn de protest față de lipsa resurselor necesare pentru desfășurarea activității și față de inechitățile salariale apărute între ortaci după reorganizare.

Minerii solicită demisia Consiliului de Administrație al CEVJ și cer ca directorul general să vină în subteran pentru a discuta cu ei.

”16 lucrători au intrat în mină, dar nu s-au prezentat la locurile de muncă, nemulțumiți de fișele de salariu. Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Mai mult, exact acești 16 angajați sunt cei care au fost transferați de la Mina Lupeni la Mina Vulcan, la cerere. La vremea respectivă, directorul minei Vulcan, le-a făcut încadrările salariale la nivelul celor de la Mina Vulcan. Astfel, au pierdut câteva sute de lei la salariu, dacă îmi amintesc bine, aproximativ 300-400 de lei, ca urmare a încadrării. Ei cunoșteau această situație de la început. Știau ce salariu vor avea și ce încadrare vor primi atunci când se vor transfera de la Mina Lupeni la Mina Vulcan. Au făcut cererile de transfer și au semnat contractele în aceste condiții. Prin urmare, nimeni nu i-a forțat și nu i-a obligat să facă acest pas”, a explicat Dan Constantin Marinescu, președintele Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Valea Jiului, în exclusivitate pentru DC News.

Guvernul a aprobat, la 16 octombrie 2026, bugetul de venituri și cheltuieli al CEVJ pentru acest an. Documentul prevede venituri totale de 548,143 milioane de lei și cheltuieli de 690,598 milioane de lei. Din veniturile estimate, 349,983 milioane de lei reprezintă ajutorul de stat destinat lucrărilor de punere în siguranță, închidere și ecologizare a minelor de huilă, în timp ce veniturile din vânzarea energiei electrice sunt estimate la 131,238 milioane de lei.

Bugetul prevede cheltuieli cu personalul de 318,354 milioane de lei, dintre care 276,679 milioane de lei reprezintă cheltuieli de natură salarială. De asemenea, compania a inclus aproape 10 milioane de lei pentru plățile compensatorii destinate celor 106 persoane vizate de disponibilizări.

În paralel, CEVJ trebuie să respecte calendarul de închidere a exploatărilor miniere din Valea Jiului. Potrivit OUG nr. 13/2025, lucrările de închidere și ecologizare a minelor Lonea și Lupeni trebuie finalizate până la 31 decembrie 2026. În cazul minelor Vulcan și Livezeni, termenul pentru finalizarea lucrărilor de punere în siguranță este 31 decembrie 2030, iar închiderea și ecologizarea perimetrelor miniere trebuie să se încheie până la 31 decembrie 2032.

Un pas în acest proces a fost anunțat la 15 septembrie 2026, când reprezentanții CEVJ au comunicat că proiectele tehnice pentru închiderea celor patru exploatări miniere au primit aviz favorabil din partea Consiliului Tehnico-Economic al Ministerului Energiei.

În acest context, minerii de la Vulcan reclamă lipsa mijloacelor necesare pentru desfășurarea activității și diferențele salariale apărute după reorganizare. Aceștia cer demisia Consiliului de Administrație al CEVJ și solicită prezența directorului general în subteran, pentru discuții.