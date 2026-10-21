Studiu ICECHIM despre produsele din tutun încălzit: Niveluri cu peste 90% mai scăzute ale unor substanțe toxice în aerosolii produselor din tutun încălzit analizate față de fumul de țigară

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Produsele din tutun încălzit generează niveluri mai scăzute ale multor substanțe toxice asociate arderii decât țigările convenționale, arată o analiză realizată de cercetătorii ICECHIM București.

Rezultatele cercetării au fost prezentate public pe 19 octombrie, în cadrul unui eveniment științific organizat la POLITEHNICA București de Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii. Studiul, publicat în revista științifică internațională Toxics, analizează rezultatele a 21 de studii științifice privind compoziția aerosolilor generați de produsele din tutun încălzit și diferențele față de fumul produs de țigările convenționale.

Diferența dintre țigări și produsele din tutun încălzit

Diferența principală dintre țigări și produsele din tutun încălzit ține de ardere. În cazul țigărilor, tutunul arde și produce fum. În produsele din tutun încălzit, tutunul este doar încălzit și produce un aerosol. Fără combustie, se schimbă atât tipul substanțelor chimice eliberate, cât și cantitatea lor.

Datele analizate de cercetătorii ICECHIM arată că multe dintre substanțele asociate arderii au fost identificate la niveluri mai scăzute în aerosolii generați de produsele din tutun încălzit. Pentru monoxidul de carbon au fost raportate reduceri de până la aproximativ 95%, iar în cazul benzenului și al 1,3-butadienei, majoritatea studiilor au indicat reduceri de peste 90%. Pentru compuși precum formaldehida, acetaldehida și acroleina, unele dintre studiile analizate au raportat niveluri cu 80–95% mai scăzute.

Analiza evidențiază astfel rolul absenței arderii în explicarea diferențelor observate între compoziția aerosolului și cea a fumului de țigară.

Cercetătorii propun monitorizarea unui număr mai mare de substanțe

Un alt rezultat important al analizei privește modul în care sunt evaluate produsele din tutun încălzit. Cercetătorii consideră că lista celor nouă substanțe toxice prioritare utilizată de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) nu descrie suficient particularitățile aerosolilor formați prin încălzirea tutunului. Ei propun, în consecință, un panel extins de 20 de substanțe.

Acesta include monoxid de carbon, compuși carbonilici și organici volatili, nitrozamine specifice tutunului, hidrocarburi aromatice policiclice, compuși fenolici și metale. Substanțele au fost selectate ținând cont de relevanța toxicologică și pentru reglementare, de frecvența cu care sunt detectate și de posibilitatea măsurării lor în laborator.

Scopul este ca evaluările de laborator să reflecte mai bine particularitățile diferitelor categorii de produse și să permită comparații mai consistente între acestea.

Ce înseamnă rezultatele pentru reglementare

Din perspectiva reglementării și a politicilor publice, autorii studiului evidențiază necesitatea unei evaluări diferențiate a produselor din tutun încălzit și a țigărilor convenționale, având în vedere diferențele dintre profilurile chimice ale emisiilor acestora.

Panelul extins de 20 de substanțe ar putea permite o evaluare mai precisă a particularităților fiecărei categorii de produse și comparații mai riguroase între acestea. O asemenea abordare ar putea contribui la dezvoltarea unor metode de testare adaptate diferențelor dintre produsele care încălzesc tutunul și cele care îl ard.

Cum trebuie interpretate rezultatele studiului

Diferențele observate în compoziția emisiilor nu înseamnă însă că aerosolul produselor din tutun încălzit este lipsit de substanțe cu relevanță toxicologică. Acesta conține în continuare nicotină și alți compuși, printre care compuși carbonilici, nitrozamine specifice tutunului, compuși fenolici și metale în urme.

Studiul analizează compoziția chimică a aerosolului, nu efectele clinice pe termen lung. Prin urmare, diferențele identificate între aerosol și fumul de țigară nu pot fi echivalate automat cu o reducere a riscurilor pentru sănătate. Pentru evaluarea acestora sunt necesare și date toxicologice, clinice și epidemiologice.

De ce contează absența arderii

Concluzia centrală a cercetării este că absența arderii modifică semnificativ compoziția chimică a emisiilor produselor din tutun încălzit. În analiza celor 21 de studii, aerosolii acestor produse au prezentat, în general, niveluri mai scăzute ale multor substanțe asociate arderii decât fumul țigărilor convenționale.

Cercetarea oferă astfel o bază metodologică pentru dezvoltarea unor evaluări adaptate acestei categorii de produse și pentru continuarea studiilor privind efectele utilizării lor pe termen lung.