Ciprian Ciucu locuiește într-un bloc comunist din Drumul Taberei. Ce arată lista de risc seismic în cartierul primarului general

Ciprian Ciucu / Sursa foto: Agerpres

Alerta de la blocul OD3 aduce în atenție siguranța clădirilor din Drumul Taberei, cartierul în care locuiește chiar primarul general Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a zis că stă tot într-un bloc cu opt etaje, construit în perioada comunistă, din Drumul Taberei. Adresa imobilului său nu este însă cunoscută, astfel că nu se poate stabili vreo legătură cu blocurile din evidența AMCCRS. În cazul OD3, Primăria Capitalei susține că fisura semnalată există de nouă ani, iar lista AMCCRS arată că imobilul era încadrat în clasa I de risc seismic încă din 2017.

Blocuri de pe Drumul Taberei, pe lista AMCCRS: Imobilul vedetă astăzi, cu 180 de apartamente, este încadrat în clasa I de risc seismic



Blocul cu 180 de apartamente, construit în 1964, situat pe Drumul Taberei, figurează în clasa I de risc seismic în evidența Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS).

Crăpătura la blocul OD3 din Sectorul 6 există de nouă ani, cauza fiind problemele la canalizarea imobilului, nu calitatea proastă a construcţiei, precizează Primăria Municipiului Bucureşti (PMB).

Alte două imobile din Drumul Taberei sunt încadrate în clasa a II-a, iar un al patrulea apare într-o categorie de urgență.

Potrivit datelor publicate de AMCCRS, blocul OD3 de pe Drumul Taberei nr. 30, scările 1-5, din Sectorul 6, este încadrat în clasa de risc seismic Rs I. Imobilul a fost construit în 1964, are subsol, parter și opt etaje și cuprinde 180 de apartamente.

Expertiza tehnică este din 2021 și a fost realizată de inginerul Mihai Ursăchescu. La rubrica privind încadrările anterioare se precizează că blocul fusese încadrat tot în clasa I de risc seismic în 2017, de același expert.

Blocul C2, cu 216 apartamente, figurează în clasa a II-a



Un alt imobil din evidența AMCCRS este blocul C2 de pe Drumul Taberei nr. 20, construit în 1962. Acesta are 216 apartamente și un regim de înălțime de subsol, parter și opt etaje.

Blocul figurează în clasa de risc seismic Rs II, în baza unei expertize tehnice din 2001, realizată de Mircea Condruț.

În aceeași clasă este înscris și imobilul de pe Drumul Taberei nr. 2, bloc C, scările A-E, aflat la colț cu Bulevardul Paul Teodorescu nr. 13, fost Bulevardul General Vasile Milea nr. 13. Pentru acest imobil, tabelul indică perioada de construire 1950–1960, un număr de 64 de apartamente și un regim de înălțime de subsol, parter și trei etaje. Expertiza tehnică este din 2021 și a fost realizată de Gavril Pop.

În cazul acestui bloc, AMCCRS menționează că Inspectoratul de Stat în Construcții a dispus reanalizarea expertizei tehnice, după ce s-a constatat că aceasta nu respectă în totalitate codul de proiectare P100-3/2019. Observația face trimitere la o adresă din 16 ianuarie 2026.

Blocul TD48 apare în categoria de urgență U3



În cazul blocului TD48 de pe Drumul Taberei nr. 59, construit în 1973, evidența indică o expertiză tehnică realizată în 1995 de Constantin Pavel.

Imobilul are subsol, parter și 11 etaje. În tabel apare mențiunea „încadrare în categorie de urgență; neîncadrate în clase de risc seismic corespunzătoare”, iar la observații este trecută categoria U3.

Lista oficială, cu toate blocurile, poate fi consultată pe site-ul AMCCRS, la secțiunea „Lista imobile”.

În România, există două sisteme principale de clasificare pe care trebuie să le cunoști

Primul sistem, conform Ordonanței 20/1994, încadrează clădirile în 4 clase de risc seismic (Rs). Clasa Rs I (R1) reprezintă clădiri cu risc ridicat de prăbușire la cutremurul de proiectare. Clasa Rs II (R2) include construcții care pot suferi degradări structurale majore, dar cu stabilitatea puțin probabilă a fi afectată. Clasa Rs III (R3) se referă la clădiri care pot prezenta degradări structurale moderate, fără a afecta semnificativ siguranța. Clasa Rs IV (R4) cuprinde construcții cu un răspuns seismic similar celor proiectate conform normelor actuale.

Al doilea sistem, utilizat între 1992 și 1996, se baza pe categorii de urgență (U). Categoria U1 includea clădiri care necesitau consolidare în maximum 2 ani, U2 în maximum 5 ani, iar U3 în maximum 10 ani. Nu există o corespondență directă între categoriile U și clasele Rs, deoarece normativele de expertiză sunt diferite.

Încadrarea într-o clasă de risc seismic are consecințe semnificative pentru proprietatea ta. De exemplu, clădirile încadrate în Rs I sunt marcate cu „bulina roșie” și sunt considerate pericol public. Statul asigură costurile consolidării pentru imobilele clasificate Rs I, în timp ce imobilele clasificate ca Rs II pot fi consolidate pe cheltuiala proprietarilor. Clădirile Rs III și Rs IV nu necesită consolidare imediată.

Această clasificare afectează semnificativ valoarea și tranzacționabilitatea proprietăților. De exemplu, apartamentele din blocurile cu bulină roșie din București au prețuri cu 20-30% mai mici. Mai mult, băncile refuză să acorde credite ipotecare pentru imobilele Rs I și Rs II, iar acestea nu pot fi asigurate. Imobilele din categoriile U pot întâmpina, de asemenea, dificultăți la asigurare.