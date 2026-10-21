CECCAR cere retragerea proiectului de lege care extinde activitățile avocaților: "Tentativă de instituire a unui monopol profesional"!

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Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) cere retragerea proiectului de lege care extinde activitățile avocaților.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) solicită parlamentarilor inițiatori retragerea proiectului de lege care extinde activitățile avocaților, acuzând o "tentativă de instituire a unui monopol profesional prin modificarea Legii avocaturii și a Codului civil".

CECCAR susține, într-un comunicat de presă, că propunerea legislativă B563/2026 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și a Codului civil, prin care se urmărește extinderea activităților rezervate avocaților, riscă să limiteze concurența și să crească presiunea asupra mediului de afaceri. Astfel, CECCAR cere retragerea inițiativei și "respectarea libertății economice și a competențelor recunoscute prin lege".

Comunicatul CECCAR:

"Dezvoltarea unei profesii nu se poate realiza prin limitarea competențelor celorlalte profesii și prin restrângerea libertății economice.

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) își exprimă profunda îngrijorare și dezaprobarea fermă față de propunerea legislativă B563/2026 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat și a Codului civil, prin care se urmărește extinderea activităților rezervate avocaților, cu riscul restrângerii competențelor recunoscute prin lege altor profesii reglementate.

CECCAR solicită public parlamentarilor inițiatori retragerea acestei propuneri legislative.

Considerăm inacceptabil ca, sub pretextul consolidării unei profesii și al protejării beneficiarilor serviciilor sale, să fie promovate modificări legislative care pot transforma activități exercitate legal de profesioniști din domenii diferite în activități rezervate unei singure profesii.

Profesia de avocat are un rol fundamental în societate. Acest rol nu îi conferă însă o poziție de superioritate față de celelalte profesii și nici exclusivitatea interpretării și aplicării normelor de drept.

Experții contabili, contabilii autorizați, consultanții fiscali, auditorii financiari, practicienii în insolvență, evaluatorii autorizați și numeroși alți profesioniști își desfășoară activitatea în baza unor competențe recunoscute prin lege. Ei aplică permanent norme juridice specifice domeniilor lor, formulează opinii profesionale, oferă recomandări și contribuie la fundamentarea deciziilor economice.

CECCAR: Dreptul nu este proprietatea unei profesii. Aplicarea legii nu este monopolul avocatului

A pretinde că furnizarea unei opinii sau a unui sfat individualizat, fundamentat pe aplicarea normelor de drept, ar trebui să constituie, prin natura sa, o activitate rezervată avocatului înseamnă a desconsidera competențele conferite prin lege celorlalte profesii și rolul acestora în funcționarea economiei.

Dreptul nu este proprietatea unei profesii. Aplicarea legii nu este monopolul avocatului.

Forma juridică a unui act nu poate fi confundată cu substanța economică a operațiunii pe care acesta o reglementează. Un contract sau un act de constituire ori de reorganizare a unei societăți nu reprezintă doar un ansamblu de clauze juridice. Acesta reflectă decizii economice, implicații financiare, tratamente contabile și consecințe fiscale care necesită competențele altor profesioniști. A transforma competența privind redactarea formei juridice într-un drept exclusiv asupra activităților profesionale aferente operațiunii înseamnă a ignora substanța economică a acesteia și contribuția esențială a celorlalte profesii. Competența asupra formei juridice nu poate conferi un monopol asupra substanței economice.

Cu atât mai surprinzătoare este această inițiativă într-un moment în care economia și profesiile traversează una dintre cele mai profunde transformări tehnologice din ultimele decenii.

Inteligența artificială și noile instrumente digitale extind capacitatea profesioniștilor de a analiza informații, de a interpreta reglementări, de a fundamenta recomandări și de a furniza servicii cu valoare adăugată. Evoluția tehnologică favorizează interdisciplinaritatea, integrarea competențelor și creșterea productivității și calității serviciilor profesionale.

Într-o economie în care inteligența artificială extinde accesul la cunoaștere și capacitatea de analiză, este anacronic să rezervi exclusiv avocaților activități care în prezent pot fi exercitate și de alți profesioniști. O asemenea abordare creează premisele unei dependențe artificiale de o singură profesie, în contradicție cu evoluția tehnologică, libertatea de alegere a beneficiarilor și nevoia de servicii tot mai competitive.

Modernizarea profesiilor nu se realizează prin ridicarea unor noi bariere legislative, ci prin dezvoltarea competențelor, adoptarea tehnologiilor emergente, consolidarea responsabilității profesionale și creșterea valorii oferite beneficiarilor.

"Din perspectivă economică, inițiativa ridică probleme serioase de concurență și proporționalitate"

Din perspectivă economică, inițiativa ridică probleme serioase de concurență și proporționalitate. Rezervarea nejustificată a unor activități în favoarea unei singure profesii poate restrânge concurența, limita libertatea de alegere a beneficiarilor și genera costuri suplimentare pentru întreprinderi.

Aceste consecințe nu pot fi ignorate într-un context în care mediul de afaceri românesc se confruntă cu presiuni tot mai mari asupra competitivității, cu transformări tehnologice accelerate și cu o concurență globală din ce în ce mai puternică.

Companiile românești au nevoie de reducerea birocrației, de servicii profesionale accesibile și competitive și de libertatea de a alege specialiștii de care au nevoie. Nu de noi monopoluri profesionale și de costuri impuse prin lege.

O reglementare care poate obliga întreprinderile să recurgă la serviciile unei anumite categorii profesionale, inclusiv pentru activități care pot fi exercitate legal și competent de alți specialiști, riscă să afecteze tocmai eficiența economică și competitivitatea pe care politicile publice ar trebui să le susțină.

CECCAR consideră că o asemenea abordare contravine principiilor care trebuie să guverneze relațiile dintre profesiile reglementate, respectiv respectul reciproc, recunoașterea competențelor stabilite prin lege, complementaritatea serviciilor și concurența loială.

"Nu există profesii superioare și profesii subordonate"

Nu există profesii superioare și profesii subordonate. Există profesii cu competențe recunoscute de lege, care trebuie respectate în egală măsură.

Prin colaborare, sinergia competențelor și respect reciproc, profesiile reglementate pot contribui împreună la creșterea competitivității economice, la dezvoltarea unor servicii cu valoare adăugată și la progresul societății.

Responsabilitatea legiuitorului este de a apăra interesul public și de a asigura un cadru legislativ echilibrat, nu de a crea avantaje concurențiale nejustificate pentru o anumită categorie profesională.

CECCAR nu contestă dreptul profesiei de avocat de a se moderniza și de a-și adapta cadrul de reglementare la realitățile economice și tehnologice. Contestăm însă ferm orice încercare de a realiza această dezvoltare prin restrângerea directă sau indirectă a competențelor altor profesii și prin instituirea unor obligații care pot afecta libertatea economică.

Respectul pe care o profesie îl solicită pentru propriile competențe trebuie să fie același respect pe care îl manifestă față de competențele celorlalte profesii.

"CECCAR solicită retragerea propunerii legislative și reluarea oricărei inițiative de modificare a cadrului profesional numai pe baza unei fundamentări obiective"

În aceste condiții, CECCAR solicită retragerea propunerii legislative și reluarea oricărei inițiative de modificare a cadrului profesional numai pe baza unei fundamentări obiective, a unei evaluări reale a impactului economic și concurențial și a consultării tuturor profesiilor ale căror competențe pot fi afectate.

Reafirmăm că respectul pentru lege, independența profesională și principiile concurenței loiale sunt valori pe care profesia de avocat le promovează nu doar în beneficiul propriilor membri, ci și în relația cu celelalte profesii și cu societatea în ansamblu.

Dezvoltarea unei profesii nu poate fi construită pe restrângerea competențelor altora. Iar interesul public nu poate fi confundat cu interesul economic al unei profesii.

CECCAR va apăra ferm competențele profesiei contabile, respectul între profesiile reglementate și dreptul mediului de afaceri de a beneficia de servicii profesionale competitive, într-o economie deschisă, digitalizată și orientată către viitor", transmite CECCAR într-un comunicat de presă remis DC NEWS.

Și RBL ceruse retragerea acestui proiect de lege

Avertismentul contabililor vine după ce marți, 20 octombrie, și Romanian Business Leaders (RBL) a cerut Senatului să respingă acest proiect de lege, atrăgând atenția că IMM-urile ar putea suporta costuri suplimentare de peste 100 de milioane de euro pe an dacă avocatul devine obligatoriu pentru actele firmelor. Ulterior, Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) a venit cu o reacție și a susținut că "proiectul Legii nr. 51/1995 nu impune avocat pentru orice contract al unei firme".

Cine sunt inițiatorii acestui proiect de lege

Precizăm că propunerea legislativă, înregistrată cu nr. B563/2026 la data de 14 octombrie 2026, este inițiată de parlamentari din mai multe formațiuni politice. Printre inițiatorii menționați se numără: Cazanciuc Robert-Marius - senator PSD; Cerva Nadia-Cosmina - senator PACE; Corlăţean Titus - senator PSD; Fenechiu Cătălin-Daniel - senator PNL; Iacob Constantin-Ciprian - senator AUR; Niculescu-Ţâgârlaş Cristian-Augustin - senator PNL; Rujan Ion-Cristinel - senator PSD; Spătaru Elena-Simona - senator USR; Vlahu Nicolae - senator AUR; Tuşa Adriana-Diana - deputat PSD.