Vârsta la care începe dezvoltarea creierului. Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea: Ce nu trebuie să facă părinții în acea perioadă / video

Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi din România

Cum influențează educația dezvoltarea creierului și de ce sunt atât de importanți primii ani din viața unui copil? Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea a explicat cum se dezvoltă diferite funcții ale creierului și de ce educația are un rol foarte important în dezvoltarea copiilor.

Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea, unul dintre cei mai apreciați neurochirurgi din România, a explicat că educația este cea care ajută creierul să se dezvolte. Potrivit acestuia, în creierul uman există între 86 și 100 de miliarde de neuroni, conectați între ei prin sinapse, care ajută la transmiterea informațiilor.

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„Cum ajută educația procesele acestea neuronale, cognitive? Cum ajută educația creierul să se dezvolte, dacă ne puteți spune pe înțelesul nostru, care nu suntem specialiști”, a spus Sorin Ivan, decan și director al revistei Tribuna Învățământului.

„În acest creier minunat, această bijuterie, avem, se spune, între 86 și 100 de miliarde de neuroni. Dumneavoastră sunteți un neuron puternic, eu la fel de puternic. Între noi doi se află o legătură. Legătura asta este sinapsa. Ne dăm mâna și a pornit transmisiunea de la dumneavoastră la mine, de la mine la alte milioane și miliarde de neuroni. Ne formăm anumite elemente de creștere a organismului și de educare a organismului”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea.

De ce e importantă educația în primii ani de viață

Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea a explicat că primii ani de viață sunt foarte importanți pentru dezvoltarea copilului și că acesta trebuie educat cu răbdare și blândețe, fără pedepse și violență.

„Când se formează? Neurogeneza: Izbucnesc celulele și se fac legăturile între ele. Aflați că cea mai mare izbucnire este între doi și trei ani. Dintr-odată, cupola se luminează, ca și cum ar avea niște punctulețe, toate luminează, toate funcționează. Atunci copilul trebuie educat, în primii ani. Nu certat, nu admonestat, nu băgat într-un colț, nu bătut. Vai! Pentru nimic! Cu asta rămâne.

Atunci își face primii pași: pașii de mers, pașii de educație motorie, psihică, cerebrală. Dacă mișc mâna dreaptă, creierul din partea stângă funcționează. Și invers. Această alternanță duce printr-un centru, printr-o autostradă care se numește „corpul calos”. La Einstein era mai dezvoltat decât la alți oameni. Prin acest corp calos se face legătura între emisfere.

I s-au dat în evoluție aceste emisfere și trebuie să le punem în funcțiune, iar toți centrii care stau liniștiți ca niște vulcani trebuie să funcționeze. Centrul vorbirii, care se împarte în două: vorbirea receptivă în spate, vorbirea expresivă în față, pe partea stângă; centrii creativității, ai sensibilității, ai poeziei, ai dragostei, mai ales la doamne, pe partea dreaptă; centrii profunzi, se numesc amigdalele temporale, care adună emoțiile; centrii de memorie, care sunt zona hipocampului”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea.

Creierul poate forma celule noi chiar și la 80 de ani

Acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea a explicat că formarea de noi celule cerebrale este posibilă și la vârsta de 80 de ani, iar oamenii au un rol important în menținerea sănătății creierului.

„Toate acestea duc la imensa legătură și izbucnesc prin două elemente: o parte este partea profundă, un fel de SRI profund, care este sistemul de margine - margine este limbic, acel sistem limbic profund care stă și gândește - acel SRI pe care îl are organismul nostru - și sistemul superior, care face legătura cu exteriorul.

Partea frontală este partea cunoașterii, este partea recepției, este partea de transmisie, de recepție, am legătură cu exteriorul și-mi dezvolt lobul prefrontal. Deci devin din ce în ce mai deștept și am pornit în viață. Educația copilului și apoi a elevului are un rol esențial pentru dezvoltarea ulterioară”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea.

„Această dezvoltare este desigur un proces permanent, o dezvoltare neîntreruptă, continuă”, a spus Sorin Ivan.

„S-a dovedit, în mod foarte interesant, că această formare de noi celule, neurogeneză, ajunge și la 80 de ani. Depinde numai de noi să punem posibilitatea ca să avem noi celulele cerebrale”, a spus acad. prof. univ. dr. Alexandru Vlad Ciurea la emisiunea DC Edu, realizată de prof. univ. dr. Sorin Ivan la DC News și DC News TV.