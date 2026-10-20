Tânăr de 20 de ani, lovit de metrou în stația Constantin Brâncoveanu. Posibilă tentativă de suicid

Metrou București, rol ilustrativ. Sursa Foto: Agerpres

Din articol Circulația la metrou, reorganizată

Un tânăr de 20 de ani a fost lovit de metrou, în această dimineață, în staţia Constantin Brâncoveanu din Capitală. Paramedicii acţionează pentru salvarea acestuia.

UPDATE: Circulaţia trenurilor de metrou a fost reluată în condiţii normale marţi, începând cu ora 11:35, după reorganizarea acesteia în urma unei posibile tentative de suicid produse în staţia Constantin Brâncoveanu, pe firul 1, informează Metrorex.

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„Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) - Brigada de Poliţie pentru Transportul Public a fost sesizată, în jurul orei 10:35, cu privire la faptul că, în staţia de metrou Constantin Brâncoveanu, o persoană ar fi fost surprinsă şi accidentată de către tren. La faţa locului s-au deplasat cu operativitate poliţişti din cadrul structurii, iar din primele verificări s-a stabilit că, în timp ce se afla în incinta staţiei Constantin Brâncoveanu, un tânăr, în vârstă 20 de ani, ar fi coborât pe calea de rulare a trenului, moment în care ar fi fost surprins şi accidentat de către acesta", informează DGPMB.

De asemenea, s-au deplasat şi echipaje de prim-ajutor, acestea intervenind pentru extragerea persoanei în cauză.

Verificările sunt continuate de Brigada de Poliţie pentru Transportul Public - Serviciul Poliţie Metrou, pentru a stabili cu exactitate condiţiile în care s-a produs incidentul.

Circulația la metrou, reorganizată

Circulaţia trenurilor de metrou a fost reorganizată marţi, după ceea ce este considerată o posibilă tentativă de suicid, potrivit Metrorex.

„Metrorex informează că astăzi, 20.10.2026, în jurul orei 10:40, în staţia de metrou Constantin Brâncoveanu, firul 1, a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulaţia trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situaţii”, se arată într-un comunicat al companiei.

Personalul Metrorex a solicitat intervenţia echipajelor SMURD şi a celorlalte autorităţi abilitate.

Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex, vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul.

Călătorii sunt informaţi cu privire la situaţia circulaţiei prin sistemul de sonorizare din staţii şi trenuri. Metrorex va reveni cu informaţii după reluarea circulaţiei în condiţii normale, potrivit Agerpres.

Tentativele de suicid la metrou nu sunt rar întâlnite. Un astfel de eveniment a avut loc atât în luna mai a acestui an, cât și în septembrie, când o tânără de 25 de ani ar fi încercat să-și ia viața.



