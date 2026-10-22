Airbnb anunță schimbări. Cei care fac rezervări vor putea fi obligați să respecte șapte "reguli ale casei"

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Airbnb și-a schimbat regulile. Potrivit ghidurilor actualizate, gazdele pot stabili acum șapte reguli standard ale casei pentru oaspeți, la care pot adăuga și alte solicitări "rezonabile".

Airbnb și-a modificat regulile pentru a limita ceea ce gazdele proprietăților le pot cere oaspeților să facă, inclusiv privind curățenia. Potrivit noilor ghiduri, proprietarii pot stabili șapte reguli standard ale casei și pot adăuga, de asemenea, alte solicitări "rezonabile".

Gazdele Airbnb nu le mai pot cere oaspeților să strângă lenjeria de pat și să spele vasele

Potrivit Airbnb, cei care rezervă o cameră sau un apartament trebuie să plătească o taxă de curățenie, așa că nu ar trebui să fie rugați să îndeplinească sarcini efectuate în mod normal de personalul responsabil de curățenie, cum ar fi spălatul vaselor sau strânsul lenjeriei de pat.

Noile reguli se vor aplica tuturor rezervărilor efectuate începând cu 20 noiembrie pe piața de cazări.

"Regulile casei îi ajută pe oaspeți să înțeleagă ce așteptări au gazdele, dar am auzit de la comunitatea noastră că acestea pot fi confuze, oneroase și greu de gestionat. Așadar, le-am regândit pentru a le face mai ușor de descoperit și mai clar de configurat, alături de o nouă politică care menține solicitările rezonabile, fără surprize", a declarat Airbnb pentru BBC.

Conform noilor cerințe de pe site-ul Airbnb, gazdele nu au, în general, voie să le ceară oaspeților să îndeplinească sarcini care "necesită efort sau timp semnificativ sau care ar fi efectuate în mod normal de către o persoană de curățenie, inclusiv strângerea lenjeriei de pe pat, transportul gunoiului în afara locației sau spălarea și strângerea vaselor".

Cazul în care oaspeților li se poate cere să limiteze timpul de duș

Compania a declarat că poate acorda excepții în anumite circumstanțe. De exemplu, oaspeților li se poate cere să limiteze timpul de duș dacă există restricții locale privind apa legate de secetă.

Regulile unei proprietăți vor fi afișate oaspeților mai vizibil de acum înainte și vor apărea în mementourile rezervărilor. Contractele vor fi permise doar în circumstanțe limitate, inclusiv atunci când sunt impuse de lege sau de regulile asociației de proprietari. Precizăm că, din luna februarie, Airbnb a introdus și o nouă opțiune pentru turiștii din toată lumea. Este vorba despre modelul "rezervă acum, plătește mai târziu". Turiștii pot rezerva pe Airbnb viitoarele cazări în destinațiile de vacanță dorite și să le plătească mai târziu.

Oaspeții pot face reclamații

Deși o gazdă nu va putea impune amenzi, aceasta își păstrează controlul asupra regulilor și solicitărilor casei, a declarat compania. Dacă solicitarea unei gazde nu respectă politicile Airbnb, problema va fi semnalată, iar proprietarul poate face apel dacă nu este de acord.

Timp de ani de zile, cei care închiriază prin Airbnb s-au plâns de sarcini nerezonabile pe care li s-a cerut să le îndeplinească înainte de plecare, mai ales că sunt obligați să plătească taxe de curățenie.

Gazde Airbnb, criticate pe TikTok pentru regulile stricte impuse oaspeților

Recent, au devenit virale pe TikTok clipurile publicate de Cassie și Jon, gazde Airbnb care își inspectează minuțios proprietatea din statul american Georgia după plecarea oaspeților. Într-unul dintre videoclipuri, cuplul i-a acuzat pe oaspeți că au "încălcat regulile casei" pentru că au lăsat telecomanda televizorului în alt loc decât trebuia.

Cei doi au fost aspru criticați pentru că au reguli stricte și standardele ridicate. Nu au fost de acord cu aceste păreri și au afirmat public că mesajul materialelor lor a fost înțeles greșit. Videoclipurile postate de cei doi au inspirat și alți creatori de conținut să realizeze parodii despre gazdele excesiv de pretențioase.

Reamintim că în luna septembrie, Comisia Europeană a prezentat propunerea de regulament privind "Legea privind locuințele accesibile", un act legislativ menit să stabilească reguli comune pentru măsurile prin care autoritățile naționale, regionale sau locale încearcă să protejeze accesul la locuințe accesibile. Propunerea vizează în mod direct serviciile de cazare în regim de închiriere pe termen scurt, dar numai în anumite condiții.