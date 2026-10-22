S-a câştigat marele premiu la Loto 6/49. Este a treia oară în 2026

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Din articol Ce premii a pus în joc Loteria Română joi, 22 octombrie

Marele premiu la loto 6/49, în valoare de peste 3,3 milioane de euro, a fost câştigat. Este al treilea câştig la categoria I din 2026.

Loteria Română a anunţat câştigarea marelui premiu la Loto 6/49, categoria I, la extragerea din 22 octombrie. Este pentru a treia oară în acest an când se câştigă marele premiu.

"La tragerea Loto 6/49 de astazi, 22.10.2026, s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 17.760.754,40 de lei (peste 3,32 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat pe aplicatia mobila AmParcat.ro si a fost completat cu 3 variante simple la Loto 6/49, pretul biletului fiind de 24,50 de lei.

Acesta este al treilea castig de categoria I obtinut in acest an la Loto 6/49", a transmis Loteria Română într-un comunicat de presă.

Ultima data, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost castigat in data de 13.08.2026 si a fost in valoare de 52.839.623,04 lei.

Câştigătorul are acum la dispoziţie 90 de zile pentru a-şi revendica premiul, conform regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional.

Ce premii a pus în joc Loteria Română joi, 22 octombrie

În urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Joker din data de 18.10.2026, Loteria Română suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru tragerea din 22.10.2026.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17,06 milioane de lei (peste 3,19 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,36 milioane de lei (peste 256.500 de euro).

La Joker este in joc un report la categoria a II-a în valoare de peste 254.900 de lei (peste 47.400 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report de peste 28.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 210.800 de lei (peste 39.500 de euro). La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 506.500 de lei (peste 94.900 de euro).