Șofer prins cu 200 km/h pe Autostrada A0. Titi Aur trage un semnal de alarmă: "Sancțiunile actuale nu sunt suficiente"

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Titi Aur, expert în conducere defensivă, a comentat cazul șoferului prins cu 200 km/h pe Autostrada A0 și a explicat de ce sancțiunile actuale nu sunt suficiente pentru a preveni astfel de situații.

Un șofer a fost surprins de polițiști circulând cu 200 km/h pe Autostrada A0, la kilometrul 89, pe un tronson unde limita maximă admisă este de 130 km/h.

Bărbatul a fost amendat cu 1.946,25 de lei și a rămas fără permis pentru 90 de zile. În plus, polițiștii i-au reținut certificatul de înmatriculare, deoarece autoturismul nu avea inspecția tehnică periodică valabilă.

Titi Aur, despre sancțiunile pentru viteză excesivă: "Nu sunt suficiente"

Cazul a fost comentat de Titi Aur, expert în conducere defensivă, care a explicat că sancțiunile aplicate șoferilor ce depășesc cu mult limita legală de viteză nu sunt suficiente pentru prevenirea unor astfel de comportamente.

Titi Aur a explicat că șoferii trebuie, în primul rând, să înțeleagă cât de periculos este să circule cu viteză excesivă, iar pentru cei care ignoră riscurile și regulile de circulație ar trebui să existe sancțiuni mai dure.

"Este o întreagă discuție în privința sancțiunilor. Dacă ne uităm la legislația din alte țări, observăm că, atunci când depășești cu mult limita legală de viteză, pot fi aplicate și alte sancțiuni.

Poate fi vorba despre suspendarea permisului pentru o perioadă mult mai lungă sau chiar despre confiscarea mașinii, în situațiile în care viteza legală este depășită cu peste 100 km/h.

Nu este cazul aici, pentru că limita de viteză pe autostradă este de 130 km/h, iar dacă șoferul circula cu 200 km/h, vorbim despre o depășire cu 70 km/h.

Este discutabil dacă sancțiunile actuale sunt suficiente. Din punctul meu de vedere, nu sunt suficiente, pentru că vedem că astfel de situații se întâmplă destul de des.

În primul rând, avem nevoie de educație, astfel încât șoferii să înțeleagă riscurile și pericolele la care se expun atunci când circulă cu viteze excesive sau fac manevre periculoase.

Bineînțeles, pentru cei care nu conștientizează aceste riscuri, în ciuda eforturilor de educare, ar trebui să existe sancțiuni mai dure.

Titi Aur avertizează: "Sancțiunea vine după ce ai comis fapta, iar atunci poate fi deja prea târziu"

Problema este că, dacă nu facem educație și nu încercăm să creștem gradul de conștientizare, sancțiunile singure nu sunt suficiente. Sancțiunea vine după ce ai comis fapta, iar atunci poate fi deja prea târziu.

Educația, în schimb, te poate determina să nu ajungi să comiți acea faptă. Acest principiu este valabil în multe domenii, dar în cazul de față vorbim despre circulație și siguranță rutieră.

De aceea, consider că trebuie să începem cu educația. Iar educația nu înseamnă doar să cunoști regulile, ci mai ales să conștientizezi pericolele la care te expui și consecințele pe care le pot avea acțiunile tale.

Ulterior, trebuie să intervină și măsurile coercitive pentru cei care nu respectă regulile sub nicio formă.

Există persoane cărora, oricât le-ai explica și oricât ai încerca să le educi, aceste lucruri nu le schimbă comportamentul. În astfel de situații, este nevoie de sancțiuni mult mai dure”, a explicat Titi Aur.