Incendiu la CET Iași: Flăcările au cuprins 1.000 de metri pătrați dintr-o hală industrială

Incendiu la CET Iași. Sursa foto: Captură video Informația ta/Facebook

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă, la un transformator electric din incinta CET Iași, în municipiul Iași.

Pompierii intervin pentru stingerea incendiului izbucnit la Centrala Electrică de Termoficare (CET) Iași, situat pe Calea Chișinăului din Iași.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași, la locul incidentului au fost mobilizate echipaje din cadrul Detașamentelor 1 și 2 de Pompieri Iași.

Incendiu la etajul 1 al unei hale industriale

Incendiul se manifestă la etajul 1 al unei hale industriale, pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, din totalul de circa 5.000 de metri pătrați ai clădirii, scrie presa locală.

Alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar pompierii din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Iași intervin pentru localizarea și stingerea incendiului, precum și pentru împiedicarea extinderii flăcărilor.

Până în acest moment, nu au fost înregistrate victime.

Multiple mijloace de intervenție trimise la fața locului

Au fost trimise șapte mijloace de intervenție, în total: cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru salvări și intervenții la înălțime și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple, împreună cu un echipaj de prim ajutor calificat.

Intervenția pompierilor este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare în funcție de evoluția situației.