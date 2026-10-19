UPDATE: Nouă persoane transportate la spital/ Accident grav în Constanța, lângă Lumina: 10 persoane implicate, una este inconștientă

Accident Constanța. Sursa foto: Facebook

Un accident rutier în care sunt implicate 10 persoane a avut loc, în această dimineață, pe DN 22, în apropiere de localitatea constănțeană Lumina.

UPDATE: Nouă dintre cele 10 persoane aflate în microbuzul şi maşina implicate, luni dimineaţa, în accidentul rutier produs pe drumul naţional 22, în apropiere de satul constănţean Lumina, au fost transportate la spital.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dobrogea a anunţat că cele mai multe victime, respectiv opt, care sunt în stare gravă, se aflau în microbuz, iar o alta, o femeie, şoferul autoturismului, prezintă un traumatism uşor la piciorul stâng.

Poliţiştii au început cercetările pentru stabilirea cauzei evenimentului rutier şi acţionează pentru fluidizarea şi redirecţionarea traficului pe rute alternative, în contextul în care circulaţia în zonă este blocată.

UPDATE: „Luni, 19 octombrie a.c., în jurul orei 7.00, polițiști din cadrul Serviciului Siguranță Rutieră au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident rutier, pe DN 22, între localitățile Năvodari și Lumina.

Din primele informații, se pare că impactul s-ar fi produs între un microbuz și un autoturism.

La acest moment, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, iar polițiștii aflați la fața locului acționează pentru fluidizarea și redirecționarea circulației pe rute alternative.

Cercetările continuă în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Vom reveni”, transmite IPJ Constanța.

UPDATE: Persoana inconștientă a fost preluată de Smurd C și transportată la spital.

Știre inițială

Pompierii militari constănţeni intervin, luni dimineaţa, în sprijinul a 10 persoane implicate într-un accident rutier produs pe DN 22, în apropiere de localitatea Lumina, județul Constanța. Traficul în zonă este blocat.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea a anunţat că o persoană este inconştientă.

Pompierii militari intervin cu o maşină de stingere şi două vehicule SMURD, la faţa locului fiind şi trei autovehicule ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

„La acest moment, traficul rutier este blocat pe ambele sensuri de mers, iar poliţiştii aflaţi la faţa locului acţionează pentru fluidizarea şi redirecţionarea circulaţiei pe rute alternative. Cercetările continuă în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean Constanţa.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române a informat că pe DN 22 Constanţa - Tulcea, în zona localităţii Lumina, a avut loc un accident rutier între un autoturism şi o autoutilitară. Potrivit primelor informaţii, în urma coliziunii, cinci persoane din autoutilitară au suferit leziuni, potrivit Agerpres.