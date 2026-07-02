Accident devastator în Galați: Microbuz în flăcări după ce s-a ciocnit cu un TIR - VIDEO

Imagine cu o ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Un microbuz a luat foc după ciocnirea cu un TIR, în Galați.

Accident grav, joi dimineaţă, la ieşirea din municipiul Galaţi spre Tecuci. Un microbuz a luat foc şi două persoane au fost rănite după ce vehiculul s-a ciocnit cu un autocamion, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Galaţi.

Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs în jurul orei 05:10, pe strada Brăilei, în zona Tirighina. Vinovat de producerea accidentului ar fi şoferul microbuzului, însă şi conducătorul TIR-ului a fost depistat pozitiv la testarea cu aparatul etilotest.

"Din primele verificări efectuate la faţa locului a rezultat că un bărbat de 61 de ani, din Suceava, aflat la volanul unui microbuz, ar fi efectuat un viraj la stânga fără a acorda prioritate de trecere unui ansamblu de vehicule format din cap de tractor şi semiremorcă, condus din sens opus de un bărbat de 54 de ani, din municipiul Galaţi. În urma impactului, microbuzul a fost cuprins de flăcări", a transmis IPJ Galaţi.

Conducătorul microbuzului şi un pasager de 60 de ani, răniți

În urma impactului au fost răniţi conducătorul microbuzului şi un pasager de 60 de ani, din localitatea Dumbrăveni, judeţul Suceava, ambii fiind transportaţi la spital pentru îngrijiri medicale, transmite Agerpres.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, cei doi conducători auto au fost testaţi cu aparatul etilotest, iar în cazul şoferului ansamblului de vehicule a fost indicată o valoare de 0,21 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, ambilor conducători auto le-au fost prelevate mostre biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate în vederea stabilirii circumstanţelor exacte în care s-a produs accidentul.