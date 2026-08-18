Sancțiuni lunare împotriva Rusiei. Planul analizat de Uniunea Europeană

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Uniunea Europeană analizează impunerea de sancțiuni lunare împotriva Rusiei pentru a intensifica presiunea asupra Moscovei.

Uniunea Europeană se pregătește să intensifice presiunile asupra Rusiei prin modificarea modului în care sunt adoptate sancțiunile. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a propus includerea lunară a unor persoane și entități pe lista de sancțiuni, potrivit TvpWorld.

Abordarea are scopul de a evita negocierile îndelungate care au întârziat în repetate rânduri pachetele mai ample de sancțiuni, ele necesitând aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre ale UE.

Sancțiuni lunare împotriva Rusiei

Kallas a declarat că blocul comunitar pregătește, de asemenea, un nou set mai amplu de sancțiuni împotriva Rusiei pentru această toamnă, în condițiile în care Bruxellesul urmărește să crească presiunea economică și politică asupra Moscovei pentru războiul din Ucraina.

Listele lunare propuse ar permite UE să acționeze mai rapid împotriva persoanelor, companiilor și organizațiilor asociate complexului militar-industrial al Rusiei, precum și împotriva celor implicați în încălcări ale drepturilor omului și în activitățile hibride ale Rusiei, inclusiv atacuri cibernetice și campanii de dezinformare.

Al 21-lea pachet lovește energia și finanțarea războiului

Pe 23 iulie, Consiliul Uniunii Europene a adoptat oficial al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, într-un moment în care statele membre încearcă să sporească presiunea asupra economiei ruse și asupra capacității Moscovei de a finanța războiul din Ucraina. Pachetul vizează în special sectoarele energetic și financiar, dar și rețelele prin care Rusia încearcă să evite sancțiunile occidentale.

Una dintre cele mai importante componente ale noului pachet este cea energetică. UE a urmărit să reducă veniturile pe care Rusia le obține din exporturile de energie, considerate esențiale pentru finanțarea efortului de război. În paralel, sunt vizate serviciile financiare și sectorul criptomonedelor, pentru a îngreuna accesul Moscovei la mecanisme alternative prin care poate efectua tranzacții și poate ocoli restricțiile existente.

Pachetul include și 218 de noi persoane și entități sancționate, dintre care 48 de persoane și 170 de entități - cea mai mare serie de astfel de includeri individuale din ultimii patru ani. Măsurile urmăresc să lovească inclusiv persoane și organizații implicate în funcționarea complexului militar-industrial rus, în activități care sprijină războiul și în rețelele utilizate pentru eludarea sancțiunilor europene.

Un alt element important al celui de-al 21-lea pachet îl reprezintă măsurile privind accesul în UE al militarilor ruși. Pachetul adoptat la 23 iulie introduce baza pentru o interdicție extinsă de acordare a vizelor pentru combatanții și foștii combatanți ai forțelor armate ruse și ai altor grupări proxy implicate în războiul împotriva Ucrainei. Prin această măsură, statele membre urmăresc să-și asume în mod explicit obiectivul de a împiedica intrarea în Uniunea Europeană a persoanelor care au participat la agresiunea militară rusă.