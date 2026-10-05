Giorgia Meloni vrea ca vocea sa să fie marcă înregistrată în UE

Giorgia Meloni

Premierul italian Giorgia Meloni a depus luni o cerere pentru a-și înregistra vocea ca marcă. În acest fel, ea vrea să se protejeze împotriva clonelor și a materialelor de tip deepfake generate prin inteligență artificială.

Demersul Giorgiei Meloni vine după mai mulți ani în care imagini și videoclipuri cu premierul, generate cu ajutorul inteligenței artificiale, au circulat în mediul online, scrie Politico.

Cererea adresată Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), datată 5 octombrie, vizează o marcă sonoră fără elemente textuale: o înregistrare de patru secunde în care Meloni repetă expresia „Io sono Giorgia Meloni” (Eu sunt Giorgia Meloni). Această expresie face trimitere la titlul autobiografiei sale din 2021 și la un discurs susținut în cadrul unui miting din 2019, care a fost ulterior transformat într-un remix disco devenit viral.

Giorgia Meloni, victimă a inteligenței artificiale

În martie 2024, o instanță italiană a solicitat prezența lui Meloni ca martor într-un proces civil legat de presupuse materiale pornografice de tip deepfake create folosind imaginea sa. De asemenea, în luna mai a acestui an, au circulat online alte imagini cu Meloni, manipulate prin inteligență artificială și cu conținut sexual explicit sau sugestiv, inclusiv una în care apărea în lenjerie intimă.

Într-o postare pe Facebook, Giorgia Meloni a avertizat că materialele deepfake pot „înșela, manipula și viza pe oricine”.

„Eu mă pot apăra. Mulți alții nu pot”, a scris ea.

Regulamentul UE privind inteligența artificială (AI Act), adoptat în formă revizuită în luna iulie, impune marcarea clară a materialelor deepfake și interzice sistemele de inteligență artificială care generează imagini, videoclipuri sau înregistrări audio cu caracter sexual, fără consimțământul persoanelor identificabile. De asemenea, actul normativ interzice sistemele care generează materiale ce conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.

Dacă va fi aprobată, marca sonoră i-ar putea oferi lui Meloni temeiuri juridice suplimentare pentru a contesta utilizările comerciale neautorizate ale înregistrării protejate, în funcție de categoriile de bunuri și servicii incluse în cerere. Aceasta nu i-ar conferi un control absolut asupra oricărei imitații a vocii sale generate de inteligența artificială și nici nu ar transforma materialele deepfake într-o infracțiune penală.

Avertismentul Giorgiei Meloni privind pericolele deepfake

În urmă cu câteva luni, după apariția în mediul online a mai multor fotografii deepfake cu Giorgia Meloni, premierul Italiei atrăgea atenția asupra pericolelor reprezentate de inteligența artificială.

„Zilele acestea circulă mai multe fotografii false de-ale mele, generate cu inteligenţă artificială şi prezentate ca fiind reale de către vreun opozant zelos.



Trebuie să recunosc că cei care le-au realizat, cel puțin în cazul atașat, m-au și „îmbunătățit” destul de mult. Dar rămâne faptul că, doar pentru a ataca și a inventa minciuni, acum se folosește cu adevărat orice.

Totuși, problema merge dincolo de mine. Deepfake-urile sunt un instrument periculos, pentru că pot înșela, manipula și afecta pe oricine. Eu mă pot apăra. Mulți alții nu.

De aceea, o regulă ar trebui să fie mereu valabilă: verifică înainte să crezi și gândește înainte să distribui. Pentru că astăzi mi se întâmplă mie, mâine i se poate întâmpla oricui“, a scris Giorgia Meloni pe Facebook.