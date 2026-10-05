Cum s-a îmbrăcat Diana Șoșoacă la consultările cu Nicușor Dan. Update: Puneți mâna și învățați rusă!

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Diana Șoșoacă a făcut declarații după consultările cu Nicușor Dan pentru premierul desemnat.

UPDATE: Diana Șoșoacă a vorbit 35 de minute cu Nicușor Dan. I-a zis că nu îl recunoaște ca președinte. Diana Șoșoacă a zis că a discutat cu președintele despre reînființarea democrației.

„Nu vedeți ce ironie a sorții? Ironia sorții este că astăzi, 5 octombrie 2026, se împlinesc exact doi ani de la actul de lovitură de stat exercitat de către Curtea Constituțională, prin care, pentru prima dată în istorie, un om care nu a fost condamnat și căruia nu i s-a interzis de către o instanță să participe la alegeri a fost oprit să mai candideze. I s-a anulat candidatura pentru delict de opinie.

Evident că, după aceea, 6 decembrie a urmat normal, pentru că aveau nevoie de precedent. Precedentul Diana Șoșoacă. Îmi pare rău că sunt precedent pentru aceste lucruri.

Dacă nu s-ar fi întâmplat asta, astăzi discutam eu, președinte, dumneavoastră, jurnaliști. Și vă garantez că dumneavoastră ați fi avut libertatea să vorbiți și împotriva PSD, PNL, USR, UDMR, AUR și SOS, cum o faceți, dar ați fi avut curajul și nu v-ar fi distrus nimeni cariera sau viața personală pentru aceste lucruri.

Pot să vă spun doar atât: Dumnezeu are un minunat simț al umorului. Știți, să mă aflu la Cotroceni exact în ziua în care CCR mi-a interzis să mai vin la Cotroceni… Îmi place de Dumnezeu”, a zis Diana Șoșoacă.

„Puneți mâna și învățați rusă!”

„Vreau să vă spun că i-am adus la cunoștință și ce fac eu pe la ruși și cum o să mă tot duc pe la ruși, pe la americani și pe la chinezi. I-am adus la cunoștință, pentru că nu știa, că, în ultimele negocieri dintre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă, s-a hotărât ca România, pe termen mediu, să ajungă în BRICS. Și, evident, am căzut în sfera de influență a Federației Ruse. Puneți mâna și învățați rusă!”, a mai zis Diana Șoșoacă.

Au avut loc consultările cu Partidul S.O.S. România (SOS) în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru.

Diana Șoșoacă s-a îmbrăcat în negru și a purtat o pălărie de aceeași culoare. A zis că poartă doliu pentru democrație.

„DOLIU NAȚIONAL - DOI ANI DE LA UCIDEREA DEMOCRAȚIEI”, a explicat Diana Șoșoacă.

Diana Șoșoacă marchează doi ani de la decizia CCR prin care candidatura sa la alegerile prezidențiale din 2024 a fost respinsă. Ea acuză Curtea Constituțională că a încălcat drepturile electorale ale românilor. Lidera SOS România anunță că va contesta în continuare ceea ce numește abuzuri instituționale și spune că merge la Cotroceni „cu multe surprize” pentru cei pe care îi consideră responsabili de încălcarea Constituției.

Din delegaţia S.O.S. România fac parte preşedinta partidului, Diana Şoşoacă, şi deputaţii Ana-Marcela Baş, Elena-Laura Toader, Simona-Elena Macovei Ilie, Ionel Goidescu. De altfel, și ei sunt îmbrăcaţi în haine negre. Anterior, partidul a transmis, printr-un comunicat, că 5 octombrie este o zi de „doliu naţional pentru democraţia românească", deoarece în urmă cu doi ani a fost „interzisă" candidatura Dianei Şoşoacă la Preşedinţie.