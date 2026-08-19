Rezerva de aur a Venezuelei, mutată de la Londra în Trezoreria SUA

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Rezervele de aur ale Venezuelei, în valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari, au fost blocate în ultimii opt ani la Londra din cauza unor dispute legale. Acum, însă, ele ar putea fi mutate la Trezoreria SUA.

Detaliile specifice ale acestui transfer nu au fost făcute încă publice, dar informaţia a atras deja atenţia pieţelor financiare. Dacă va avea loc, mutarea va avea un impact semnificativ asupra cererii şi dinamicii preţului aurului.

Transferul aurului venezuelean în Trezoreria SUA nu a fost confirmat ca o mişcare fizică de lingouri, ci mai degrabă este sugerat ca o relaxare a impasului juridic şi diplomatic care priveşte rezervele de aur. Acestea au fost obiectul unor bătălii juridice internaţionale complexe, iar Venezuela nu a putut accesa şi utiliza activele.

Până acum, nici Trezoreria SUA, nici autorităţile venezuelene nu au venit cu clarificări privind procedura.

Piețele monitorizează îndeaproape această situație, deoarece orice modificare în custodia unor rezerve de aur atât de semnificative ar putea avea implicații mai largi asupra prețurilor aurului. Piața aurului a prezentat reacții variate, piețele de predicție actuale reflectând probabilități scăzute pentru creșteri semnificative ale prețului până la sfârșitul anului.

În plus, schimbările în relațiile geopolitice sau eventualele evoluții juridice ar putea influența sentimentul pieței și percepția asupra stabilității aurului ca activ de rezervă. Reacția marilor instituții financiare și a băncilor centrale la această evoluție va fi, de asemenea, esențială în determinarea mișcărilor viitoare ale pieței, scrie cryptobriefing.com.

Senatorii americani cer organizarea de alegeri în Venezuela

Un grup de senatori americani republicani şi democraţi a cerut marţi alegeri în Venezuela, la şapte luni după ce administraţia preşedintelui Donald Trump l-a înlăturat pe liderul de atunci, Nicolas Maduro, şi a instalat-o pe Delcy Rodriguez în funcţia de preşedintă interimară, relatează Reuters.

Senatorul republican Ted Cruz din Texas şi senatoarea democrată Jeanne Shaheen din New Hampshire au prezentat o rezoluţie care reafirmă sprijinul SUA pentru alegerile din Venezuela, solicitând eliberarea deţinuţilor politici şi spunând că oricine - inclusiv personalităţi guvernamentale de rang înalt - ar trebui pedepsit dacă obstrucţionează candidaturile la funcţii publice.

Rezoluţia bipartizană vine pe fondul unei frustrări sporite faţă de ceea ce criticii consideră a fi eşecul administraţiei Trump de a produce o schimbare reală în Venezuela prin împingerea guvernului Venezuelei, condus acum de preşedinta interimară Delcy Rodriguez, către alegeri libere şi corecte. Discuţiile dintre guvernul interimar al Venezuelei şi o facţiune a opoziţiei urmează să înceapă în următoarele zile, dar fără Maria Corina Machado, cel mai popular lider de opoziţie al ţării.

"Poporul Venezuelei merită alegeri libere, corecte şi transparente, iar pentru interesele de securitate naţională ale Statelor Unite este vital ca aceste alegeri să aibă loc rapid", a declarat Cruz, membru senior al Comisiei pentru Relaţii Externe, citat într-un comunicat.

Shaheen, principalul democrat al comisiei, a declarat că autorităţile de la Caracas trebuie să elibereze toţi prizonierii politici şi să permită tuturor actorilor politici, inclusiv lui Machado, să se întoarcă în siguranţă şi să participe la activitatea politică.

Rezoluţia are alţi cinci co-susţinători, patru democraţi şi un republican. Laureată a Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado a părăsit Venezuela la sfârşitul anului trecut pentru a primi Premiul Nobel, după ce a trăit în mare parte ascunsă de la alegerile prezidenţiale contestate din 2024. Ea a promis că se va întoarce pentru a ajuta la eforturile de reconstrucţie de după cutremurele devastatoare din iunie, deranjându-i pe oficialii americani, care cred că nu este momentul potrivit.

Trump a negat relatările din mass-media conform cărora administraţia sa i-ar fi spus lui Machado să nu se întoarcă. Machado a fost marginalizată public în mod repetat de Washington de la înlăturarea lui Maduro, oficialii americani declarând că ea nu are suficient sprijin pentru a conduce ţara.