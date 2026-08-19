UE sare în apărarea Curții Penale Internaționale după sancțiunile SUA | Colaj DCNews Ursula și Donald Trump ; Sursa foto: Agerpres

Liderii principalelor instituții ale UE își exprimă sprijinul pentru Curtea Penală Internațională, după ce SUA au sancționat-o pe președinta instanței, Tomoko Akane.

Responsabilii principalelor instituţii ale Uniunii Europene şi-au exprimat miercuri sprijinul faţă de Curtea Penală Internaţională (CPI), în urma sancţiunilor impuse de SUA împotriva preşedintei acestei instanţe şi a încă unui membru, şi au subliniat necesitatea ca judecătorii şi funcţionarii CPI să poată acţiona independent şi fără presiuni externe, relatează agenţiile AFP şi EFE.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, au publicat pe reţelele de socializare mesaje identice prin care şi-au exprimat sprijinul pentru această instanţă internaţională.

"Suntem ferm alături de CPI, de preşedinta Tomoko Akane şi de funcţionarii care îi apără misiunea. CPI contribuie la justiţia pentru victimele unora dintre cele mai oribile crime din lume. Pentru a realiza această activitate esenţială, judecătorii şi funcţionarii săi trebuie să poată acţiona independent şi fără presiuni externe", au subliniat Von der Leyen şi Costa în mesaj.

CPI a reacționat

Sancţiunile anunţate marţi de Washington o vizează pe preşedinta CPI, japoneza Tomoko Akane, şi pe procurorul adjunct al CPI, senegalezul Abdoulaye Seye, cărora li s-au interzis astfel intrarea pe teritoriul american şi orice tranzacţii financiare sau imobiliare în SUA.

Japonia, principala contributoare financiară la bugetul CPI şi un aliat apropiat al SUA, a deplâns miercuri măsurile "foarte regretabile" la care a recurs Washingtonul. "Japonia a sprijinit constant CPI (...) în eforturile sale menite să urmărească penal şi să pedepsească cele mai grave crime care preocupă comunitatea internaţională şi să impună respectarea statului de drept", se arată într-o declaraţie emisă de MAE japonez.

Într-o declaraţie proprie, CPI menţionează că aceste noi sancţiuni americane "subminează statul de drept" şi constituie un "atac flagrant împotriva independenţei unei instituţii judiciare imparţiale".

Secretarul de stat american Marco Rubio a susţinut marţi despre CPI şi despre responsabilii acestei instanţe sancţionaţi acum de SUA că "aceste persoane au participat direct la eforturile CPI de a ancheta, aresta, plasa în detenţie sau urmări penal responsabili al căror guvern nu a acceptat jurisdicţia CPI".

Washingtonul a lansat luna trecută o ofensivă diplomatică majoră împotriva CPI

Statele Unite, care nu au semnat tratatul fondator al CPI, au impus deja sancţiuni mai multor judecători ai acestei instanţe, dar se abţinuseră până acum să sancţioneze responsabilii de la vârful CPI.

Aceste sancţiuni sunt în primul rând un răspuns faţă de anchetele CPI care vizează Israelul şi presupuse crime de război ale trupelor americane în Afganistan. În 2024, CPI a emis un mandat de arestare pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu pentru palestinienii ucişi războiul din Fâşia Gaza.

După anunţarea sancţiunilor americane, Netanyahu l-a felicitat pe Marco Rubio pe reţelele de socializare "pentru eforturile hotărâte ale administraţiei (preşedintelui american Donald n.red) Trump împotriva abuzurilor ilegitime ale CPI şi pentru că a precizat clar că responsabilii corupţi care conduc CPI vor trebui să-şi asume consecinţele".

Washingtonul a lansat luna trecută o ofensivă diplomatică majoră împotriva CPI, acuzând-o că "ameninţă" americanii. În cadrul acestei ofensive se fac de asemenea presiuni asupra partenerilor SUA să se retragă din CPI. Ciad şi Venezuela, aceasta din urmă devenind apropiată de Washington după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro, au răspuns favorabil Washingtonului şi au anunţat că sunt dispuse să părăsească CPI. Marco Rubio s-a declarat încrezător că şi alte ţări vor urma exemplul, conform Agerpres.

Decizia lui Trump

Statele Unite au instituit marţi sancţiuni împotriva judecătorului japonez Tomoko Akane, preşedintele Tribunalului Penal Internaţional (TPI), arată site-ul Trezoreriei americane, conform agenţiei Reuters.

Decizia este cea mai recentă escaladare a campaniei guvernului condus de preşedintele Donald Trump împotriva instanţei de la Haga înfiinţate în de comunitatea internaţională în 2002 pentru urmărirea penală a crimelor de război, a genocidului şi a crimelor împotriva umanităţii. Statele Unite nu fac parte din această instituţie.

SUA le-au impus anul trecut sancţiuni mai multor oficiali ai TPI, inclusiv unor procurori şi judecători, din cauza mandatelor de arestare emise de instanţă pe numele premierului israelian Benjamin Netanyahu şi al fostului ministru israelian al apărării Yoav Galant, precum şi a unei anchete mai vechi privind militarii americani din Afganistan.

Ce presupun sancțiunile

Sancţiunile presupun îngheţarea oricăror active din SUA ale persoanelor vizate şi excluderea lor din sistemul financiar american, cu care au legături aproape toate băncile care oferă servicii internaţionale.

În iunie, trei judecători ai TPI au dat în judecată guvernul de la Washington şi pe preşedintele Trump în legătură cu sancţiunile, apreciind că acestea sunt ilegale.

Secretarul de stat al SUA Marco Rubio a afirmat luna trecută că executivul american îşi va intensifica eforturile de subminare a TPI inclusiv printr-o campanie diplomatică de convingere a altor ţări să se retragă din instanţă. El a argumentat că TPI este o ameninţare pentru personalul SUA care aplică măsurile dure împotriva imigraţiei ordonate de Trump sau care participă la lovituri împotriva unor nave acuzate că transportă droguri, precum şi pentru militarii americani.

Trump a arătat că eforturile au scopul de a-l apăra pe Netanyahu de urmărirea penală. Reuters consideră că sancţiunile sunt parţial motivate de dorinţa de a-l proteja de viitoare urmăriri împotriva lui Trump sau a altor oficiali americani pentru acţiunile militare ale SUA în străinătate.

Statutul TPI extinde jurisdicţia acestuia şi asupra atrocităţilor comise pe teritoriul statelor membre de cetăţeni ai unor state care nu sunt membre.

Curtea Penală Internațională a solicitat arestarea premierului israelian Netanyahu și a fostului lider al grupării Hamas, Yahya Sinwar

Curtea Penală Internațională a solicitat mandate de arestare pentru fostul lider al grupării Hamas, Yahya Sinwar, și premierul israelian Benjamin Netanyahu, acuzați de crime de război și crime împotriva umanității pentru atacurile din 7 octombrie asupra Israelului și războiul care a urmat în Gaza, a declarat procurorul-șef al Curții, Karim Khan.

Khan a declarat că CPI solicită, de asemenea, mandate de arestare pentru ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, precum și pentru alți doi lideri de top ai Hamas - Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, liderul Brigăzilor Al Qassem și mai bine cunoscut sub numele de Mohammed Deif, și Ismail Haniyeh, liderul politic al Hamas.

Mandatele împotriva politicienilor israelieni marchează prima dată când CPI îl vizează pe liderul de vârf al unui aliat apropiat al Statelor Unite. Decizia îl plasează pe Netanyahu în compania președintelui rus Vladimir Putin, pentru care CPI a emis un mandat de arestare în legătură cu războiul Moscovei în Ucraina.

Un grup de judecători de la CPI a analizat cererea lui Khan de emitere a mandatelor de arestare.

Khan a declarat că acuzațiile împotriva lui Sinwar, Haniyeh și al-Masri includ „exterminare, crimă, luare de ostatici, viol și agresiune sexuală în detenție”, conform CNN.

„Lumea a fost șocată pe 7 octombrie, când oamenii au fost smulși din dormitoarele lor, din casele lor, din diferitele kibuțuri din Israel”, a declarat Khan, adăugând că „oamenii au suferit enorm”.

Acuzațiile aduse premierului Netanyahu

Acuzațiile împotriva lui Netanyahu și a lui Gallant includ „provocarea exterminării, provocarea foametei ca metodă de război, inclusiv refuzul furnizării de ajutoare umanitare, țintirea deliberată a civililor în timpul conflictului”, a declarat Khan.

Atunci când au apărut informații potrivit cărora procurorul-șef al CPI ia în considerare acest curs de acțiune, Netanyahu a declarat că orice mandat de arestare al CPI împotriva unor înalți oficiali guvernamentali și militari israelieni „ar fi un scandal de proporții istorice” și că Israelul „are un sistem juridic independent care investighează cu rigurozitate toate încălcările legii”.

Întrebat despre comentariile făcute de Netanyahu, Khan a spus: „Nimeni nu este mai presus de lege”.

El a spus că dacă Israelul nu este de acord cu CPI „este liber, în ciuda obiecțiilor sale privind jurisdicția, să ridice o contestație în fața judecătorilor Curții și asta îi sfătuiesc să facă”.

Israelul și Statele Unite nu sunt membre ale CPI. Cu toate acestea, CPI pretinde că are jurisdicție asupra Fâșiei Gaza, Ierusalimului de Est și Cisiordaniei, după ce liderii palestinieni au acceptat în mod oficial să fie legați de principiile fondatoare ale curții în 2015.

Trump i-ar fi propus lui Xi o alianță cu Putin împotriva Curţii Penale Internaţionale

Preşedintele american Donald Trump i-ar fi sugerat în mai omologului său chinez Xi Jinping să-şi unească forţele cu preşedintele rus Vladimir Putin împotriva Curţii Penale Internaţionale (CPI), relatează publicaţia britanică Financial Times, citată de EFE.

Citând "surse familiare cu respectivele discuţii", ziarul afirmă că acesta a fost unul dintre subiectele abordate în cadrul vizitei lui Donald Trump în China săptămâna trecută, ocazie cu care cei doi au purtat o lungă convorbire în spatele uşilor închise la Beijing.

Casa Albă a refuzat să facă vreun comentariu, potrivit FT, care nu oferă detalii suplimentare despre această propunere a lui Trump şi nici despre modul în care a fost primită de liderul chinez.

Niciuna din cele trei ţări - SUA, China şi Rusia - nu recunoaşte autoritatea CPI şi nici jurisdicţia sa asupra celor ale statelor naţionale.

Cu toate acestea, opoziţia Statelor Unite şi a Rusiei este mai categorică decât cea a Chinei, care, deşi neagă competenţa acestui tribunal cu sediul la Haga asupra teritoriului chinez, a susţinut activitatea sa în alte conflicte, precum cele din Libia sau Sudan.

CPI a emis în 2023 un mandat de arestare împotriva preşedintelui Putin pentru responsabilitatea sa în "crime de război" în Ucraina, ceea ce nu l-a împiedicat să efectueze numeroase călătorii de atunci, în special în ţările din fosta sferă de influenţă sovietică, dar şi în SUA (Alaska), China sau India, toate acestea având loc în 2025. Niciuna dintre aceste trei ţări nu recunoaşte competenţa CPI.

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