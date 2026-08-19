Cine este norocoasa care a câștigat peste 10 milioane de euro la Loto 6/49. Spune că banii "i-ar putea salva viața"

Marea câștigătoare la Loto 6/49 este din Oradea. Imagine cu rol ilustrativ. Sursa foto: Pixabay

Loteria Română a anunțat cine este norocoasa care a câștigat peste 10 milioane de euro la Loto 6/49.

Norcoasa care a câștigat peste 10 milioane de euro la Loto 6/49 este o femeie din Oradea în vârstă de 59 de ani, anunță Loteria Română. Femeia nu a dorit să-și facă publică identitatea, dar a spus ce va face cu banii. Câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, obținut la tragerea loto din 13 august, a spus că acest premiu "i-ar putea salva viața", fără a oferi mai multe detalii în acest sens. Se pare că ea este pensionată medical, deci cel mai probabil va folosi banii pentru tratament.

"Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viața. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt", a declarat emoționată câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, obținut la tragerea loto din 13 august 2026, potrivit Loteriei Române.

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Marea câștigătoare a completat "niște numere la nimereală". Biletul a costat doar 8,5 lei

Femeia și-a ridicat premiul miercuri, 19 august, și a mărturisit că a ales numerele câștigătoare "la nimereală", deci fără ca acestea să aibă vreo semnificație personală, cum ar fi zilele de naștere ale celor dragi sau alte evenimente importante din viața sa. Câștigul a fost obținut cu un bilet care a costat doar 8,50 lei.

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"Câștigătoarea celui mai mare premiu la Loto 6/49, în valoare de 52.839.623,04 lei (peste 10,07 milioane de euro), și-a ridicat câștigul în cursul zilei de astăzi, 19 august a.c.

Câștigătoarea este din Oradea, are 59 de ani și este pensionată medical. Ne-a mărturisit că a intrat întâmplător în agenție și a ales să completeze "niște numere la nimereală". (...) Câștigătoarea nu a dorit să-și facă publică identitatea. Îi dorim multă sănătate și să-i cheltuiască cu înțelepciune!", anunță Loteria Română într-o postare pe pagina de Facebook.

Numerele extrase joi, 13 august 2026, la Loto 6/49 au fost 45, 12, 13, 44, 36 și 37.

Reamintim că potrivit Loteriei Române, acesta este al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 12 februarie 2026 și a fost în valoare de 22.948.891,68 lei.