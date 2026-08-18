Coșmarul unor români vulnerabili. Bătuți, exploatați și „scoși la vânzare” pentru mii de euro, în Covasna

Coșmarul unor oameni vulnerabili. Bătuți, exploatați și „scoși la vânzare” pentru mii de euro. Sursa foto: Captură video DIICOT

O femeie și patru bărbați, membri ai aceleiași familii, au fost reținuți într-un dosar instrumentat de procurorii DIICOT. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată și supunere la muncă forțată sau obligatorie.

Ancheta are loc în județul Covasna. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate și procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Covasna, au făcut luni șase percheziții la adresele celor cinci persoane.

Femeia din grup este cercetată și pentru acces ilegal la un sistem informatic și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos.

Anchetatorii spun că gruparea ar fi exploatat persoane vulnerabile

Potrivit cercetărilor, activitatea presupusei grupări s-ar fi desfășurat între martie 2025 și august 2026, atât în județul Covasna, cât și în Germania. Anchetatorii susțin că cei cinci ar fi urmărit să obțină bani prin exploatarea unor persoane obligate să muncească fără plată. Printre victime s-ar fi aflat persoane fără locuință, persoane cu datorii sau oameni care proveneau din medii sociale defavorizate.

Procurorii și polițiștii spun că suspecții ar fi folosit inițial promisiuni și informații false pentru a atrage victimele, apoi ar fi recurs la constrângere. Oamenii ar fi ajuns în localitățile Brateș și Zăbala, dar și în orașul Covasna, unde ar fi fost obligați să muncească fără să primească bani.

„Membrii grupului infracţional organizat ar fi avut atribuţii în a identifica şi recruta persoane vulnerabile, care fie nu ar fi avut o locuinţă, fie ar fi avut diferite datorii, pe care cercetaţii le-ar fi achitat, după care, în contul presupusei datorii pe care victimele le-ar fi avut, ar fi fost transportate la domiciliile lor, unde ar fi fost supuse la muncă pe o perioadă nedeterminată, fără a fi plătite. Cei în cauză s-ar fi orientat către persoane provenind din medii sociale defavorizate, în special lipsite de educaţie şi adăpost, care, din cauza statutului economico-social precar, s-ar fi aflat într-o stare de vulnerabilitate”, se arată în comunicatul de presă transmis, marţi, de IPJ Covasna.

Victimele ar fi muncit de la 6 dimineața până seara

Anchetatorii susțin că femeia cercetată ar fi condus și coordonat gruparea. Ea ar fi supravegheat victimele, le-ar fi stabilit sarcinile și locurile în care acestea urmau să muncească. Victimele ar fi rămas fără actele de identitate și ar fi fost obligate să facă treburi gospodărești, lucrări în construcții și activități de îngrijire a animalelor. Printre sarcinile acestora s-ar fi numărat și tăiatul lemnelor și cositul.

Potrivit datelor din anchetă, ziua de muncă ar fi început în jurul orei 6:00 și s-ar fi terminat între orele 20:00 și 22:00, în funcție de activitățile din fiecare zi.

Pentru a controla victimele și pentru a le împiedica să contacteze autoritățile, membrii grupării ar fi folosit agresiuni fizice și amenințări, potrivit anchetatorilor. Victimele nu ar fi avut acces la bani și ar fi locuit în spații fără condiții adecvate. Acestea nu ar fi avut acces la utilități și la condiții de igienă, iar anchetatorii susțin că libertatea lor de deplasare era limitată.

În cazul uneia dintre victime, femeia cercetată ar fi preluat cardul bancar pe care persoana respectivă primea pensia. Anchetatorii spun că aceasta ar fi folosit cardul pentru cumpărături.

"Membrii grupului ar fi lipsit persoanele vătămate de orice posibilă sursă de finanţare, iar, în cazul uneia dintre victime, ar fi recurs la deposedarea acesteia de cardul bancar, pe care ar fi primit pensia în fiecare lună, femeia cercetată utilizând instrumentul de plată pentru a face diferite cumpărături, iar, în momentul în care persoana vătămată ar fi reuşit să scape din starea de exploatare, şi-ar fi transferat fondurile în contul personal”, se mai arată în comunicat.

Anchetatorii spun că victimele ar fi fost oferite spre „vânzare” pentru până la 3.000 de euro

Dosarul conține și acuzații potrivit cărora membrii grupării ar fi vrut să „vândă” victimele în schimbul unor sume cuprinse între 2.000 și 3.000 de euro. Anchetatorii susțin că suspecții tratau victimele ca pe persoane cu o valoare economică, care putea aduce bani grupării.

În timpul perchezițiilor, polițiștii au ridicat documente și alte probe. De asemenea, autoritățile au pus sub sechestru patru autoturisme de lux.

Procurorii DIICOT, Biroul Teritorial Covasna, au decis luni reținerea celor cinci persoane. Marți, procurorii au cerut Tribunalului Covasna arestarea preventivă a acestora pentru 30 de zile.

La acțiune au participat și polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Secției de Poliție Rurală 3 Covasna. Polițiștii au beneficiat și de sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Covasna.