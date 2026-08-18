Pompierii au oprit intervenția în ostrovul Babina, din Deltă: Au ars 700 de hectare de vegetație uscată

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Pompierii au sistat, marți seară, intervenția pentru stingerea incendiului izbucnit în ostrovul Babina, din Delta Dunării.

Pompierii tulceni au sistat, marţi seara, intervenţia pentru stingerea incendiului apărut luni în ostrovul Babina, unde au ars circa 700 de hectare de vegetaţie uscată şi 1.000 de metri pătraţi de fond forestier, a anunţat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta.

Pentru stingerea incendiului a cărui cauză probabilă nu a fost menţionată, pompierii militari au intervenit alături de reprezentanţi ai Ocolului Silvic şi de cei ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Chilia Veche.

"Pe fondul lăsării întunericului, având în vedere faptul că zona în care se manifestă ultimele focare este greu accesibilă salvatorilor, misiunea de stingere a fost oprită în urmă cu puţin timp. Incendiul este în continuare supravegheat, iar suprafaţa afectată din fondul forestier nu s-a extins", a anunţat ISU Delta.

Potrivit sursei, miercuri dimineaţa, ISU Delta va efectua o recunoaştere în teren şi intervenţia va fi reluată, dacă situaţia o va impune, conform Agerpres.

ORA 10.12 Tulcea: Circa 700 de hectare, afectate de un incendiu

Pompierii tulceni continuă, marți, operațiunile de localizare și lichidare a incendiului izbucnit în zona ostrovului Babina din Delta Dunării, suprafața estimată ca fiind afectată de incendiu ajungând deja la 700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de metri pătrați de fond forestier.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Delta a anunțat luni începerea intervenției, iar marți a precizat că pompierii militari continuă acțiunile în zonă alături de personal din cadrul Ocolului Silvic și membri ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Chilia Veche.

'Suprafața estimată afectată de incendiu este de aproximativ 700 de ha de vegetație uscată și 1.000 de mp de fond forestier. Misiunea este în dinamică, iar echipajele intervin pentru localizarea și lichidarea focarelor și limitarea propagării incendiului', a precizat ISU Delta Tulcea.

Potrivit datelor furnizate, pompierii militari județul Tulcea au înregistrat, în primul semestru al acestui an, 65 de incendii în urma cărora au fost afectate 467 de hectare de vegetație uscată, mărăciniș, lăstăriș și reziduuri vegetale, pentru stingerea acestora intervenind și serviciile voluntare pentru situații de urgență, conform Agerpres.

Hunedoara, sub asediul incendiilor de vegetație. Peste 60 de hectare au ars

Nu e singurul incendiu de amploare care a avut loc în România recent. Peste 60 de hectare de vegetaţie uscată au fost afectate la începutul lunii de mai multe incendii care au izbucnit în diverse zone ale judeţului Hunedoara, pompierii militari intervenind pentru limitarea şi stingerea focului care ameninţa comunităţile şi fondul forestier, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

Astfel, un incendiu de proporţii s-a manifestat într-o zonă cuprinsă între localităţile Băieşti, Sălaşu de Sus şi Râu Alb, pe o suprafaţă de circa 50 de hectare. Pentru această intervenţie au fost mobilizate echipaje de stingere de la subunităţile din Petroşani, Baru şi Hunedoara. Incendiul de la Sălaşu de Sus a rămas în supraveghere, cu şase cadre militare şi două autospeciale.

"Focarele s-au manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 50 de hectare şi au pus în pericol mai multe case, un restaurant, o fermă şi culturi de ovăz. Temperaturile extreme şi uscăciunea au făcut ca această ardere să se propage cu repeziciune. Pompierii au acţionat peste 8 ore, pentru a opri frontul de incendiu şi pentru a stinge toate focarele. Au ars vegetaţie uscată, mărăciniş, litieră de pădure, coronament, o cultură agricolă şi mai mulţi baloţi de paie. Casele de locuit aflate în zone de risc, au fost protejate", arată sursa citată.

Un alt incendiu a izbucnit, miercuri la prânz, pe raza localităţii Mihăieşti şi a afectat peste opt hectare de vegetaţie uscată şi păşune. Incendiul, la care au intervenit pompierii din Dobra şi Ilia, s-a extins şi la fondul forestier, pe o suprafaţă de circa patru hectare.

În acelaşi timp, pompierii Detaşamentului Hunedoara au fost solicitaţi în localitatea Ciopeia unde, după ce mai multe anexe gospodăreşti au fost cuprinse de incendiu, focul s-a extins la vegetaţia uscată din jur, până aproape de o pădure. În urma evenimentului, două animale au fost găsite decedate. Intervenţia a durat şapte ore.

De asemenea, un alt echipaj de stingere a acţionat în localitatea Peştişu Mic. La acest caz, pompierii au fost sprijiniţi de către Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comună, conform Agerpres.

Incendiu de proporții. Au ars 20 de hectare lângă Buzău/ RO-ALERT pentru populație

Alt incendiu de vegetație uscată s-a extins atunci pe aproximativ 20 de hectare în județul Buzău, mobilizând mai multe echipaje de pompieri. Amploarea incidentului a determinat autoritățile să emită un mesaj RO-Alert.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Buzău a intervenit marţi pentru stingerea unui incendiu de vegetaţie uscată care s-a manifestat în mai multe focare, pe o suprafaţă de aproximativ 20 de hectare.

Potrivit ISU Buzău, mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat în comuna Podgoria, sat Oratia, pentru stingerea incendiului.

"La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta în mai multe focare, afectând cumulativ o suprafaţă de aproximativ 20 de hectare. În aceste momente, 4 autospeciale de stingere şi o autospecială de primă intervenţie şi comandă acţionează pentru localizarea incendiului şi limitarea propagării acestuia. La intervenţie este prezentă şi o ambulanţă SMURD pentru asigurarea personalului propriu sau alte urgenţe medicale", a transmis, prin intermediul unui comunicat, ISU Buzău.

Pentru atenţionarea şi protecţia populaţiei, în zona respectivă a fost emis un mesaj RO-ALERT cu măsuri de protecţie ce vizează degajări mari de fum, conform Agerpres.

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