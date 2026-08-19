Noi reguli pentru reclamele la jocuri de noroc? Șeful ONJN: Ce mesaje ar putea fi interzise / video

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Șeful ONJN a vorbit despre posibilitatea adoptării unor noi reguli pentru reclamele la jocuri de noroc și a explicat ce mesaje ar putea fi interzise.

Vlad Cristian Soare, președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a vorbit despre reglementarea reclamelor la jocurile de noroc și a explicat că acestea nu ar trebui interzise complet, ci ar trebui să respecte anumite reguli și să nu conțină mesaje care îi îndeamnă direct pe oameni să joace.

El a spus că interzicerea totală a reclamelor nu ar elimina reclamele operatorilor care funcționează ilegal și care continuă să se promoveze online.

„Avem piața pe care trebuie s-o reglementăm corect și să vedem în ce măsură și piața se comportă responsabil. Unul dintre obiectivele pe care le avem este comunicarea să se facă în acest sens, astfel încât să nu mai avem mesaje de comunicare de tip call to action, în care să chemi jucătorul la tine pe platformă să-și încerce norocul”, a spus Vlad Cristian Soare.

„Să le spunem reclame sau cum să le spunem?”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Da, reclamele. Și asta este una dintre măsurile pe care ONJN le are în vedere. Noi nu suntem reglementator, în sensul în care noi nu putem să facem efectiv singur legile, noi putem doar să le propunem și, cu sprijinul Ministerului de Finanțe sau cu sprijinul grupurilor parlamentare, ele ajung să fie transpuse în lege”, a spus Vlad Cristian Soare.

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Reclama trebuie să fie bine reglementată

Vlad Cristian Soare a explicat că ONJN nu susține interzicerea totală a reclamelor la jocuri de noroc, ci reglementarea lor strictă. Potrivit acestuia, reclamele operatorilor licențiați trebuie să respecte anumite principii și standarde privind conținutul.

„Păi, și cum să nu fie reclamă? De exemplu, în Statele Unite e primul amendament al Constituției”, a întrebat jurnalistul Val Vâlcu.

„Noi nu am zis să nu fie reclamă. Noi spunem că reclama trebuie să fie bine reglementată. Asta înseamnă că, în cazul în care ea este permisă, conținutul ei trebuie să respecte niște principii. Dacă aceste principii sunt respectate, reclama la jocuri de noroc este posibilă. În toate principalele jurisdicții, există reclamă la jocuri de noroc.

De ce este important să existe și această posibilitate? Pentru că, în primul rând, faci o diferențiere între operatorii licențiați și operatorii nelicențiați. Astăzi, operatorii nelicențiați, din păcate, își fac reclamă nestingheriți pe online, unde ONJN duce o luptă total disproporționată cu giganții tehnologici, în care încercăm să blocăm reclamele acestor operatori nelicențiați.

Deci cine spune că interzicând reclama complet, de fapt am interzis reclamele la jocurile de noroc, nu are în vedere faptul că pe piața neagră reclamele la jocuri de noroc există și, indiferent ce interzici prin lege, respectivii, care sunt pe piața neagră, nu se supun legii, prin urmare vor face în continuare această reclamă.

Eu am zis doar că ideal ar fi să găsim un punct comun în care să stabilim când este permisă reclama, în ce condiții, și conținutul ei să respecte niște standarde”, a spus Vlad Cristian Soare.

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Piața jocurilor de noroc s-a comprimat după înăsprirea regulilor

Vlad Cristian Soare a spus că reclamele la jocuri de noroc ar trebui să fie mai strict reglementate și să nu conțină mesaje care îi îndeamnă pe oameni să joace sau să promită câștiguri. Potrivit acestuia, în ultimii ani, România a înăsprit regulile, iar piața s-a redus.

„Cum ar trebui să sune? Noi vedem pe panourile publicitare câte o domnișoară care te invită să vii la ruletă, cu mașini, limuzine de lux, ca prințul nigerian de pe internet care îți oferă milioanele pe tavă”, a spus Val Vâlcu.

„Exact! Dacă vă uitați în societățile unde percepția față de jocurile de noroc este cea pe care o afirmam, că nu sunt o sursă de venit, genul ăsta de reclame sunt interzise. Există posibilitatea să faci reclamă cu privire la brandul pe care îl ai, există posibilitatea să faci reclamă în anumite condiții, astfel încât să elimini complet mesajele de tip call to action: „vino să câștigi”, „îți dau un bonus”.

Genul ăsta de reclame nu sunt permise în societățile unde jocurile de noroc au un grad de reglementare mai ridicat decât în România.

N-aș vrea să se înțeleagă că în România este Vestul Sălbatic, pentru că nu mai este Vestul Sălbatic. Realitatea ne arată că prin măsurile legislative adoptate în ultimii ani, piața s-a comprimat”, a spus Vlad Cristian Soare la DC News.