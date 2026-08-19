Cel mai spectaculos loc pentru eclipsa totală de soare din 2027. Parțial se va vedea și la București

Sursa: Agerpres. Eclipsa

O eclipsă totală de Soare va traversa Europa de Sud, nordul Africii și Orientul Mijlociu pe 2 august 2027. Astfel, milioane de oameni aflați pe traseul umbrei Lunii vor observa cum ziua se transformă pentru puțin timp în noapte.

Pe 2 august 2027, o eclipsă totală de Soare va traversa Europa de Sud, nordul Africii și Orientul Mijlociu, iar milioane de oameni se vor bucura de un spectacol astronomic.

Orașele unde se va vedea eclipsa de soare

Traseul eclipsei totale va traversa Spania, Maroc, Algeria, Libia, Egipt, Arabia Saudită, Yemen și Somalia, conform calculelor NASA.

Printre marile orașe se numără Cadiz, Tanger, Oran, Benghazi, Luxor și Jeddah.

Eclipsa va putea fi văzută parțial și din România. De exemplu, în Capitală va începe în jurul orei 11:24 și va atinge maximul la 12:32. Eclipsa se va încheia în jurul orei 13:40, dar soarele nu va fi acoperit complet.

Cel mai spectaculos loc pentru eclipsa de soare din 2027

Luxor, orașul egiptean construit pe locul vechii Tebe și înconjurat de Valea Regilor, Valea Reginelor și templele de la Karnak, va fi orașul de unde se va vedea cel mai bine eclipsa.

Soarele va fi complet acoperit pentru aproape 6 minute și 23 de secunde, foarte aproape de durata maximă posibilă a eclipsei. NASA estimează o durată maximă de 6 minute și 23,2 secunde, într-un punct din Egipt. Banda eclipsei va avea în acel loc aproape 257 de kilometri lățime.

Una dintre cele mai lungi eclipse totale de soare

Această eclipsă de soare va fi una dintre cele mai lungi eclipse totale de soare din acest secol. De asemenea, este cea mai lungă ce va putea fi urmărită de pe uscat pentru mulți zeci de ani.

Apoi, după Egipt, eclipsa va continua prin Yemen și Somalia, înainte ca umbra Lunii să ajungă în Oceanul Indian. NASA a confirmat că banda de totalitate traversează 8 țări, respectiv Maroc, Spania, Algeria, Libia, Egipt, Arabia Saudită, Yemen și Somalia.

În localitățile situate în afara acestei benzi, însă pe o suprafață mult mai mare din Europa, Africa și Asia, eclipsa se va vedea doar parțial.

Se ocupă deja cazările din Luxor

Durata mare a eclipsei și spațiul ambiental oferit de monumentele Egiptului antic au transformat deja Luxorul într-o destinație favorită pentru pasionații de astronomie.

Potrivit CNN, interesul este uriaș. Cu aproape un an înaintea eclipsei, peste 90% dintre cazările din Luxor disponibile pe Booking.com pentru pentru perioada respectivă apăreau deja ca indisponibile. Unele dintre camerele rămase erau la prețuri de peste 2.000 de lire sterline, per o singură noapte.