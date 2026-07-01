FOTO - Cum arată 60 de milioane de stele, surprinse într-o poză de telescopul Euclid al Agenției Spațiale Europene

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Imensitatea universului a fost surprinsă într-o singură imagine. Telescopul Euclid al Agenției Spațiale Europene a avut nevoie de 26 de ore, pentru a surprinde 60 de milioane de stele.

Cea mai mare poză de înaltă rezoluție a centrului Căii Lactee a fost realizată datorită telescopului Euclid, al Agenției Spațiale Europene. Este un mod de a studia noi planete din galaxia noastră, scrie Corriere della Sera.

60 de milioane de stele urmează să fie analizate

60 de milioane de stele cu mase și diferite distanțe au fost surprinse într-un mozaic compus din nouă fotografii. Este un nou pas în a studia tot ceea ce ne înconjoară, dar și în căutarea altor planete din afara Sistemului Sola

Planete, stele și nebuloase au ajuns în vizorul telescopului Euclid. Privirile sunt către așa-numitele exoplanete, respectiv cele din afara sistemului solar, în ideea că acestea ar putea găzdui viață.

De la distanța față de steaua lor, la masă, trecând prin impactul atmosferei asupra menținerii ori disipării căldurii, sunt numeroși factori ce pot influența condițiile și dezvoltarea organismelor pe suprafața lor. Dar, grație folosirii misiunii Euclid, studiul și căutarea locurilor în care acest lucru este posibil vor fi mai ușoare.



Microlensingul Telescopului Euclid



Oamenii de știință vor putea să folosească imaginile telescopului pentru microlentilă, adică pentru a descoperi exoplanetele prin exploatarea distorsiunilor luminii cauzate de câmpul lor gravitațional.

Spre exemplu, dacă o stea este însoțită de o planetă, la fel cum Soarele are Pământul, prezența acesteia poate fi observată indirect. Privită de la mare distanță, planeta produce o mică schimbare a efectului de lentilă gravitațională generat în principal de stea, dând astfel un indiciu al existenței sale.

„În ultimii 20 de ani, aproximativ 300 de planete au fost descoperite folosind metoda microlentilării. Pentru a putea face acest lucru, trebuie să ne concentrăm asupra zonelor aglomerate de stele, de exemplu cele din apropierea centrului galaxiei noastre”, a spus responsabilului proiectului de observare, Jean-Philippe Beaulieu.

26 de milioane de stele, surprinse în 26 de ore

Euclid a reușit să surprindă 60 de milioane de stele în 26 de ore. Dacă am analiza acest fapt cu Observatorul Keck, ar fi nevoie de aproape 2.000 de ore pentru a obține un rezultat asemănător. Dacă se face o comparație cu celebrul telescop Hubble, o serie de instantanee făcute de Euclid acoperă o lățime de 270 de ori mai mare.

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