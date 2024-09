Calea Lactee, mai ușoară decât credeam. Descoperirea care revoluționează astronomia

O echipă internațională de cercetători, inclusiv oameni de știință din China, a reușit să stabilească cu exactitate masa Căii Lactee, galaxia noastră natală. Rezultatele acestui studiu, recent publicate în prestigiosul jurnal Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, au generat un mare interes în comunitatea științifică și nu numai. Conform noilor estimări, masa Căii Lactee este de aproximativ 550 de miliarde de ori masa Soarelui nostru. O cifră surprinzător de mică în comparație cu estimările anterioare, fiind aproape jumătate din valoarea medie calculată de alte echipe de cercetători de-a lungul timpului. Noua estimare are implicații semnificative pentru înțelegerea noastră asupra structurii și dinamicii galaxiei, scrie esahubble.org.

Ce înseamnă asta

O masă mai mică sugerează că există mai puțină materie întunecată în Calea Lactee decât se considera anterior. Deși invizibilă, materia întunecată joacă un rol esențial în menținerea structurii galaxiilor prin forța sa gravitațională. Cercetătorii s-au folosit de datele furnizate de două instrumente astronomice de vârf: LAMOST, un telescop optic de renume din China, și satelitul Gaia al Agenției Spațiale Europene. Aceste instrumente le-au permis oamenilor de știință să studieze mișcările stelelor din galaxia noastră cu o precizie fără precedent. Deși acest studiu marchează un progres semnificativ în înțelegerea Căii Lactee, cercetătorii subliniază că estimările lor sunt încă limitate de anumite constrângeri observaționale.

Chiar și așa, noile date oferă o bază solidă pentru cercetări viitoare și ar putea duce la revizuirea multor teorii despre formarea și evoluția galaxiilor. În lumina acestei descoperiri, este important de remarcat contribuția esențială a instrumentelor astronomice avansate la evoluția științei. Un exemplu memorabil este telescopul spațial Hubble, lansat în 1990, care, chiar și după trei decenii de activitate, continuă să furnizeze date esențiale.

Recent, NASA și SpaceX au anunțat o colaborare menită să prelungească durata de funcționare a acestui instrument emblematic, subliniind angajamentul comunității științifice de a menține și îmbunătăți infrastructura de cercetare spațială.

Cât de "bătrână" este Calea Lactee

Calea Lactee are o vârstă estimată de aproximativ 13,6 miliarde de ani, fiind aproape la fel de veche ca universul însuși, care are aproximativ 13,8 miliarde de ani. Primele stele și structuri din Calea Lactee s-au format la scurt timp după Big Bang, iar galaxia noastră a evoluat treptat de-a lungul miliardelor de ani prin fuziuni cu alte galaxii mai mici și prin acumularea de materie.

Discul galactic, unde se află majoritatea stelelor, inclusiv Soarele nostru, s-a format mai târziu, în urmă cu aproximativ 10 miliarde de ani. Aceasta face din Calea Lactee una dintre cele mai vechi structuri majore din univers.

Descoperirile recente despre Calea Lactee au adus noi perspective fascinante asupra galaxiei noastre. Una dintre cele mai importante descoperiri este identificarea a două noi galaxii satelit, Sextans II și Virgo III, situate la aproximativ 400.000-500.000 de ani-lumină de Pământ. Aceste galaxii pitice ultra-compacte sugerează că există mult mai multe astfel de galaxii în jurul Căii Lactee decât se credea anterior, posibil chiar peste 500.

