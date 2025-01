Cercetătorii propun o tehnologie revoluționară pentru călătoriile interstelare

Citește și: Furtul tezaurului dacic - plan secret pentru manipularea alegerilor? Sebastian Burduja: Rușine internațională!

Aceasta ar putea deschide calea către parcurgerea distanțelor uriașe necesare pentru misiuni interstelare, un obiectiv considerat până acum aproape imposibil.

Una dintre principalele provocări în realizarea acestor călătorii constă în găsirea unei metode eficiente și accesibile de generare și transfer al energiei către o navă spațială.

Navele spațiale actuale se confruntă cu limitări fizice semnificative, mai ales în ceea ce privește spațiul disponibil pentru transportul combustibilului sau al bateriilor. Aceste constrângeri îngreunează atingerea vitezelor necesare pentru a explora alte sisteme stelare în timpul unei vieți de om.

O soluție inovatoare propusă de cercetători implică utilizarea fasciculelor de electroni relativiști – electroni care se mișcă aproape cu viteza luminii – pentru a transmite energie către navele spațiale. Această metodă ar permite generarea unei cantități considerabile de energie, fără a necesita transportul combustibilului la bord.

„Transmiterea energiei către navă a fost recunoscută de mult timp drept o modalitate de a genera mai multă energie decât am putea transporta. Energia este produsul dintre putere și timp, așa că, pentru a obține o cantitate dată de energie dintr-un fascicul, avem nevoie fie de o putere foarte mare, fie ca nava să rămână în fascicul pentru mult timp”, a explicat Jeff Greason, director tehnologic la Electric Sky Inc. și președinte al Fundației Tau Zero.

