Cometa C/2024 G3 face spectacol pe cerul emisferei sudice. Imagini impresionante / foto

Probabil cea mai strălucitoare cometă din 2025, cometa C/2024 G3 ATLAS i-a uimit pe observatorii cerului din emisfera sudică, inclusiv din Africa de Sud, în ultimele zile., notează Citizen.

Potrivit space.com, se crede că G3 ATLAS este o cometă veche, care a mai ajuns cel puțin o dată în proximitatea Soarelui, având o perioadă orbitală de aproximativ 160 000 de ani.

„A atins strălucirea maximă săptămâna trecută, coincizând cu perihelul sau cel mai apropiat punct al soarelui, luni”, se arată într-un articol pe space.com.

P rețeaua e socializare X au apărut numeroase imagini spectaculoase cu cometa, surprinsă din diferite locații din emisfera sudică.

Reamintim că această cometă a fost fotografiată săptămâna trecută și din țara noastră. Mai multe imagini puteți vedea aici.

Din Hawaii, care este la o latitudine mai joasă decât România, dar în emisfera nordică, în crepuscul s-a putut vedea coada cometei, dar nu și cometa. Arhipelagul se află la aproximativ 18 grade latitudine nordică.

The tails of Comet Atlas (C/2024 G3) were captured at Halepohaku, the mid-level (9,200 ft/2,800 m) of Maunakea, the Island of Hawai‘i. The head of the comet was below the horizon; the tails were faintly visible in the evening.

Photograph by Ichi Tanaka on January 18, 2025 (HST). pic.twitter.com/EE2u8OJWag — Subaru Telescope Eng (@SubaruTel_Eng) January 20, 2025

Comet C/2024 G3 (ATLAS) captured @YBeletsky on January 18 during twilight at the ESO Paranal Observatory in the Atacama Desert, Chile.



???????????? pic.twitter.com/bIfKzoOLsE — Dreams N Science (@dreamsNscience) January 20, 2025

DID COMET ATLAS JUST DISINTEGRATE? We have some good news and some bad news. First the good news: Comet ATLAS (C/2024 G3) has just emerged into the evening sky of the southern hemisphere--and it is a beauty. "I do not think I have seen a comet as beautiful as this one since… pic.twitter.com/Sc3AMyCkHo — The Watchmen Earth and Space Connection (@TWESC2023) January 20, 2025

