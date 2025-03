Misiune istorică încheiată cu un succes deplin. Sonda privată Blue Ghost a încheiat prima sa misiune pe Lună, după 14 zile de cercetări pentru NASA

Expediția lunară organizată de compania privată americană Firefly Aerospace a ajuns la final duminică, 16 martie, după ce sonda Blue Ghost și-a încheiat activitatea conform planificării, odată cu apusul Soarelui pe Lună. Cu o durată de funcționare de aproape două săptămâni – echivalentul unei zile selenare – misiunea a fost declarată un succes total, marcând un moment istoric pentru industria spațială privată.

Blue Ghost, echipată cu panouri solare și 10 instrumente științifice furnizate de NASA, a aselenizat pe 2 martie în zona Mare Crisium, o depresiune vastă de origine bazaltică aflată pe fața vizibilă a Lunii. Această aselenizare reușită reprezintă a doua misiune privată finalizată cu succes pe Lună, după ce modulul Odysseus, al companiei Intuitive Machines, a atins suprafața selenară în februarie 2024 și a funcționat timp de 7 zile terestre.

Misiunea Blue Ghost, numită oficial „Ghost Riders in the Sky”, a fost parte din programul NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services), care promovează colaborarea cu firme private pentru a testa tehnologii și a colecta date esențiale înainte de revenirea astronauților americani pe Lună în cadrul programului Artemis.

"Suntem incredibil de mândri"

"Am testat intensiv toate sistemele de pe sonda de aselenizare şi am simulat toate scenariile la care ne-am putut gândi pentru această misiune pentru a ajunge până aici", a afirmat Will Coogan, inginerul șef al proiectului, într-un comunicat Firefly emis luni.

Modulul Blue Ghost, cu o înălțime de aproximativ 2 metri și lățime de 3 metri, a realizat mai multe experimente, inclusiv forarea adâncă a solului lunar (regolit) și observații asupra Soarelui din poziția de pe Lună. Unul dintre obiectivele principale a fost analiza interacțiunii dintre radiația solară și regolit, stratul de praf și rocă rezultat în urma ciocnirilor cosmice și variațiilor extreme de temperatură.

Jason Kim, directorul executiv al Firefly, a evidențiat performanțele notabile ale misiunii: "Suntem incredibil de mândri de demonstraţiile pe care le-a permis misiunea Blue Ghost, de la urmărirea semnalelor GPS pe Lună pentru prima dată şi până la forarea robotică mai adâncă decât oricând în suprafaţa lunară. Vrem să mulţumim iniţiativei NASA CLPS şi administraţiei Casei Albe pentru că au servit drept bază pentru această misiune Firefly. A fost o onoare să derulăm experimente ştiinţifice şi tehnologice care sprijină viitoarele misiuni pe Lună, Marte şi nu numai".

Un moment special al misiunii

Un moment special al misiunii a fost observarea eclipsei totale din 13-14 martie, percepută de pe Lună ca o eclipsă de Soare. Blue Ghost a reușit să fotografieze inelul coronei solare și să transmită imaginile pe Pământ.

În total, sonda a livrat 119 gigabytes de date, dintre care 51 GB au fost informații științifice. Activitatea acesteia s-a încheiat la ora 23:15 GMT, după apusul Soarelui lunar, conform programului.

Chiar în ultimele sale ore de funcționare, Blue Ghost a surprins imagini cu apusul selenar și a colectat date despre comportamentul prafului lunar în timpul tranziției către noapte, inclusiv fenomenele de levitație a particulelor sub influența radiației solare.

Firefly Aerospace, companie cu sediul în Texas, intenționează să continue explorarea selenară printr-o nouă misiune planificată pentru 2026, tot în cadrul parteneriatului CLPS. De această dată, obiectivul va fi o aselenizare pe partea întunecată a Lunii, alături de lansarea sondei Elytra Dark pe orbită lunară, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News