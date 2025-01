A fost descifrat, în sfârșit, un pergament vechi de 1.900 de ani / foto în articol

În 2014, un cercetător a descoperit cel mai lung papirus grecesc găsit vreodată în deșertul Iudeii, confundat anterior cu un text în nabatean, potrivit Live Science.

Documentul de 133 de rânduri detaliază proceduri legale din perioada romană, incluzând un caz de falsificare a documentelor pentru evaziune fiscală. Este considerat unul dintre cele mai bine documentate procese din Iudeea, din perioada domniei împăratului Hadrian. Textul oferă indicii despre deținerea de sclavi de către evrei, dar rămâne incomplet, iar cauzele procesului nu sunt clare.

„Acesta este cel mai bine documentat caz roman de judecată din Iudeea, în afară de procesul lui Iisus”, a declarat coautorul studiului Avner Ecker, epigraf sau cercetător al inscripțiilor antice, la Universitatea Ebraică din Ierusalim

Papirusul este un memoriu pentru o audiere judiciară în fața unui oficial roman din provincia Iudeea sau din Arabia, în timpul domniei lui Hadrian, după vizita împăratului în regiune în 129/130 d.Hr. și înainte de izbucnirea revoltei Bar Kokhba, în 132. Documentul conține și o înregistrare informală a ședinței în cauză.

Procesul se referă la urmărirea penală a mai multor persoane, printre care Gadalias și Saulos, care sunt acuzați de fals în documente referitoare la vânzarea și luarea sclavilor.

Identitatea procurorilor rămâne necunoscută, dar se pare că aceștia ar fi fost funcționari ai administrației fiscale romane. Textul mai menţionează un informator care i-a denunţat pe inculpaţi autorităţilor romane.

Acest document oferă o privire unică a instituțiilor civice locale și a modului de funcționare a administrației și jurisdicției provinciale romane în Orientul Apropiat.

De asemenea, pune în lumină problema evazivă a comerțului cu sclavi și a proprietății între evrei.

În același timp, papirusul oferă o perspectivă asupra unui mediu cultural și intelectual în care se întâlnesc dreptul roman, retorica greacă și viața evreiască, potrivit abstractului studiului.

This is amazing! "1,900-Year-Old Papyrus Reveals Gripping Case About Roman Tax Fraud and Forgery". found, mislabels, forgotten, and rediscovered, this papyrus offers unique insights into the workings of the Roman legal system (at least in 2nd century CE provinces).

Article below pic.twitter.com/JKl6zsRzEI