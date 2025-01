O mega-fortăreață misterioasă, descoperită în vârful unui munte, i-a lăsat perplecși pe arheologi / foto

O „mega fortăreață” enormă din epoca bronzului a fost descoperită în munții Caucaz, lăsând cercetătorii nedumeriți cu privire la funcția pe care a auvt-o această structură preistorică colosală la răscrucea dintre Europa și Asia. Cunoscută sub numele de Dmanisis Gora, uriașa așezare fortificată depășește toate celelalte fortărețe din apropiere, dar conține puține indicii prețioase despre locuitorii săi, notează IFL Science.

Datată cu aproximativ 3.000 de ani în urmă, Dmanisis Gora este una dintre multele așezări fortificate care au apărut în Caucazul de Sud între mileniile II și I î.Hr. În urma săpăturilor inițiale de pe situl din Georgia în 2018, arheologii au fost surprinși când s-au întors în anul următor pentru a găsi rămășițele unui al doilea set de ziduri de fortificație care înconjoară fortăreața interioară, extinzând astfel masiv dimensiunea așezării.

Prea mare pentru a fi apreciată de la sol, Dmanisis Gora nu a putut fi dezvăluită pe deplin decât folosind fotografierea din drone. În total, cercetătorii au realizat 11.000 de fotografii aeriene ale sitului, pe care apoi le-au unit pentru a produce o imagine completă a cetății.

„Rezultatele au arătat că situl era de peste 40 de ori mai mare decât se credea inițial, inclusiv o așezare exterioară mare apărată de un zid de fortificație lung de 1 kilometru”, a explicat autorul studiului, Dr. Nathaniel Erb-Satullo.

„Aceste seturi de date ne-au permis să identificăm caracteristicile topografice subtile și să creăm hărți precise ale tuturor zidurilor fortificațiilor, mormintelor, sistemelor de câmp și altor structuri de piatră din așezarea exterioară.”, a adăugat el.

Potrivit cercetătorilor, zidurile de fortificație interioare și exterioare erau „dependente reciproc în ceea ce privește apărarea”, ceea ce înseamnă că au funcționat ca un sistem de bariere de protecție și niciunul dintre ziduri nu putea fi considerat impenetrabil fără celălalt. De asemenea, ambele au fost construite în același stil, folosind bolovani asamblați fără a folosi mortar în pereți de aproximativ 2 metri.

Aceste descoperiri sugerează că cele două fortificații au fost construite în același timp, ceea ce înseamnă că așezările interioare și exterioare au existat ca parte a unui sit masiv.

„Dacă ocuparea cetății interioare și a așezării exterioare ar fi aproximativ contemporane, așa cum sugerăm, această așezare ar fi una dintre cele mai mari cunoscute din epoca târzie a bronzului și a fierului din Caucazul de Sud”, au scris autorii studiului.

În mod surprinzător, totuși, marea așezare exterioară nu conține aproape deloc artefacte arheologice, ceea ce sugerează că fie nu a fost locuită de mulți oameni, fie a fost abandonată la scurt timp după ce a fost înființată. Ambele scenarii par ciudate, având în vedere cantitatea de efort depusă pentru construirea zidurilor fortificate.

Oferind o posibilă explicație, cercetătorii sugerează că fortăreața ar fi putut fi folosită sezonier, potențial ca loc de întâlnire de către păstori în timpul primăverii și toamnei. O astfel de ipoteză pare să justifice importanța acordată acestui sit cheie în ciuda faptului că nu avea o populație permanentă mare.

Deocamdată, însă, motivul exact al construcției amplasamentului rămâne un mister, deși Erb-Satullo spune că „studii ulterioare vor începe să ofere perspective asupra unor zone precum densitatea și numărul populației, mișcările animalelor și practicile agricole, printre altele”.

