S-au descoperit patru noi exoplanete în jurul stelei lui Barnard. Șansele să fie locuibile

Steaua lui Barnard se află la aproximativ 6 ani-lumină de Pământ, fiind cea mai apropiată stea singulară (adică o stea care nu orbitează alături de altele) de sistemul nostru solar. Doar cele trei stele din sistemul Alpha Centauri, situate la aproximativ 4 ani-lumină distanță, sunt mai aproape. Pentru referință, un an-lumină reprezintă distanța pe care o parcurge lumina într-un an, echivalentă cu aproximativ 9,5 trilioane de kilometri.

Descoperirea a fost confirmată cu ajutorul datelor colectate de Telescopul Gemini din Hawaii și de Telescopul Foarte Mare din Chile.

Planetele descoperite în jurul stelei lui Barnard sunt printre cele mai mici exoplanete identificate până acum, dintr-un total de peste 5.800 de astfel de lumi detectate începând din anii 1990. Steaua Barnard se află în direcția constelației Ophiuchus, identificată ca "red dwarf" - cel mai mic tip de stea obișnuită. Cu o masă de aproximativ 16% din cea a Soarelui și o temperatură mult mai scăzută, această stea emite totuși suficientă căldură pentru a face ca suprafațele planetelor sale să fie extrem de fierbinți, imposibil de locuit.

"O cerință esențială pentru viața pe planetă este prezența apei lichide la suprafață", a explicat Ritvik Basant, doctorand în astronomie la Universitatea din Chicago și autor principal al studiului publicat în Astrophysical Journal Letters. "Dacă o planetă orbitează prea aproape de steaua sa, orice apă s-ar evapora. Dacă este prea departe, apa ar îngheța. Se pare că toate cele patru planete care orbitează steaua lui Barnard sunt prea apropiate de gazda lor, ceea ce le face prea fierbinți pentru a susține apă lichidă".

Aceasta este singura stea cunoscută până acum care are un sistem multi-planetar alcătuit exclusiv din planete mai mici decât Pământul. Planeta cea mai apropiată de stea are o masă de 26% din cea a Pământului, cea de-a doua are 30%, a treia 34%, iar cea mai îndepărtată are o masă de 19% din cea a planetei noastre. Fiecare dintre aceste exoplanete finalizează o orbită într-un interval de doar câteva zile.

Pentru comparație, Marte are aproximativ 11% din masa Pământului, iar Mercur doar 6%.

Cele patru planete descoperite au orbite aproape perfect circulare și se află la o distanță mai mică de steaua lui Barnard decât Mercur față de Soare.

Astronomii definesc o "zonă locuibilă" în jurul stelelor, adică acea regiune în care temperaturile de la suprafața planetelor ar putea permite existența apei lichide, la fel ca pe Pământ. În cazul stelei lui Barnard, cercetătorii au exclus prezența unor planete de dimensiunea Pământului în zona locuibilă, dar nu au exclus posibilitatea existenței altor planete mici într-un sistem mai extins.

Căutarea vieții dincolo de Pământ se axează pe identificarea unor planete potențial locuibile, care să fie stâncoase și calde, similare Pământului, mai degrabă decât planete gazoase. Descoperirile recente confirmă că există planete stâncoase atât în sistemul Alpha Centauri, cât și în jurul stelei lui Barnard, deși niciuna nu se află în zona locuibilă. Până acum, două exoplanete au fost detectate în sistemul Alpha Centauri.

