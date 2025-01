A fost descoperită o rețea misterioasă de tuneluri incașe / foto

Arheologii au anunțat descoperirea unui sistem de tuneluri Chinkana (însemnând „labirint”), care se întinde pe 1.750 de metri sub orașul Cusco. Cusco a servit drept capitală administrativă, politică și militară a Imperiului Incaș, care a evoluat din micul oraș-stat cunoscut sub numele de Regatul Cusco, notează Heritage Daily.

Fondat la începutul secolului al XIII-lea d.Hr., regatul s-a extins constant prin război și asimilare pașnică, devenind în cele din urmă vastul Imperiu Inca, care a înflorit din 1438 până la cucerirea spaniolă condusă de Francisco Pizarro.

În timpul unei conferințe de presă intitulată „Chinkana: Dezvăluirea unui mister” ținută la Municipalitatea Provincială Cusco, arheologii au anunțat un sistem de tuneluri Chinkana sub Cusco, care se întinde pe peste 1.750 de metri de Templul Soarelui (cel mai important templu din Imperiul Incaș) și extinzându-se spre Sacsahuaman, o cetate la marginea de nord a orașului.

Există, de asemenea, trei ramuri: una care duce la Callispuquio, alta către sectorul Muyucmarca din Sacsahuaman și o a treia care trece în spatele Bisericii San Cristóbal.

Pe baza documentelor istorice care datează din secolele al XVI-lea, al XVII-lea și al XVIII-lea, cercetătorii au folosit radar de penetrare a solului, precum și rezultate din studiile de prospectare acustică pentru a confirma descoperirile.

Înregistrările istorice, în special de la un iezuit anonim din 1594, au oferit informații cheie asupra aspectului tunelului. Documentele au relevat că atunci când Templul Societății lui Iisus a fost construit, Chinkana a rămas neatinsă, trecând pe sub casele episcopului din spatele Catedralei din Cusco.

Încrucișarea acestor relatări istorice i-a determinat pe cercetători să identifice intrarea Chinkanei în sectorul Rodadero, denumit „Templul H”. Din acest punct, tunelul se extinde de-a lungul laturii de est a formațiunii geologice Rodadero, trecând prin esplanada Sacsahuaman în apropierea unui drum prehispanic.

Tunelul se curbează apoi spre stânga, coborând spre râul Choquechaca, înainte de a se alinia cu zidurile masive de piatră ai Sacsahuaman și continuă spre ultima terasă din apropierea râului. Traseul tunelului trece pe sub Palatul Colcampata, ajungând la Biserica San Cristóbal, înainte de a continua în linie dreaptă spre Biserica și Mănăstirea Santo Domingo.

