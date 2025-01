Cometa C/2024 G3 (ATLAS) se vede din România. Imaginile zilei / foto în articol

Mai mulți astrofotografi au imortalizat marți, 14 ianuarie 2025, cometa C/2024 G3 (ATLAS). Anterior, corpul ceresc a fost fotografiat, luni, de lângă Baia Mare, de către Eduard Andrei Mociran,

Maximilian Teodorescu, un alt astrofotograf, a surprins cometa la apus, marți seară, imediat după ce Soarele a coborât sub orizont. Cometa se vede foarte slab, având în vedere că lumina amurgului era încă puternică și aceasta se află foarte aproape de Soare.

Imaginile au fost surprinse în județul Ilfov.

Și astrofotograful Sorin Hotea a postat o fotografie pe pagina de Facebook AstroInfo, acesta precizând că cometa s-a văzut prin binoclu atunci când soarele nu a mai fost în câmpul vizual.

„Am observat VIZUAL cometa C/2024 G3 ATLAS, astăzi, 14 ianuarie 2025, între orele 16:50 și 17:17, când aceasta a apus în spatele unui deal, în apropiere de Ocna Șugatag, Maramureș.

Am găsit cometa cu un binoclu 15x70 în jurul orei 16:50, când Soarele nu era încă sub orizontul teoretic de 0°, fiind doar ascuns de orizontul local care avea 2° altitudine. Prin binoclu cometa s-a văzut foarte bine, observându-se nucleul cu aspect stelar, coama și coada cometei, toate pe cerul colorat al apusului. Am urmărit cometa cum a coborât spre orizont, iar la ora 17:17 am admirat un frumos apus de cometă. De precizat faptul că în timpul observațiilor cometa C/2024 G3 ATLAS s-a aflat la doar 6° distanță aparentă de Soare!

Imaginea este un crop dintr-un stack din mai multe cadre realizate între orele 17:12 și 17:16, când cometa se afla la altitudinea de 3°, iar Soarele la -2°.

Cadrele au fost luate cu un Canon 800D și un obiectiv 70-200 F/4L @ 200 mm, expuneri între 1/400 și 1/40, ISO 100“, se arată, de asemenea, într-o postare de pe pagina AstroInfo.

Cometa a mai fost fotografiată și marți dimineață, tot de către Eduard Andrei Mociran, chiar în timp ce Soarele răsărea.

„C/2024 G3 (ATLAS), fotografiata odata cu răsăritul soarelui, azi, 14.01.2024, ora 08:30 aproximativ.



Am mărit în partea de sus cometa, că și așa se vede micuț. Stackul pe cometă e realizat din 240 cadre la 450mm focala, 1/200s, iso 100, iar panorama este realizată din 3 cadre la 450mm focală.



Nu se vede cu ochiul liber, și nici prin binoclu n-am reușit să o zăresc“, a scris Eduard Andrei Mociran.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News